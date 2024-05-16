В Имоле установили новые гравийные ловушки и уменьшили асфальтовые зоны вылета

Теги трассы Формула-1 Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Трасса Гран-при Эмилии-Романьи подверглась изменениям перед гонкой «Формулы-1» 2024 года.

В основном изменения касаются новых гравийных ловушек и асфальтовых зон вылета. В поворотах и связках «Пирателла», «Акве Минарале» и «Варианте Альта» (девятый, 11-12-й, 14-15-й повороты) появились или расширены гравийные ловушки, а зоны вылета сокращены.

Кроме того, на автодроме заменили ряд поребриков.

Этап в Имоле пройдет в эти выходные, с 17 по 19 мая.

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