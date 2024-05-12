«Мик заслуживает места в «Ф-1». Ральф Шумахер предложил «Уильямсу» заменить Сарджента на своего племянника

предложил « » подписать Мика.

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», заслуживает места в пелотоне, и что «Уильямс» сможет извлечь пользу, если уже в этом сезоне посадит в кокпит своего болида немца вместо .

«Очевидно, что Сарджент слишком подавлен всей этой ситуацией. Но так бывает. Он допускает слишком много ошибок – например, последний разворот был в Китае, – и по нему все видно, его язык тела говорит сам за себя.

Думаю, что и он сам, и команда окажут себе услугу, если смогут найти какое-то решение [о прекращении сотрудничества].

Я считаю, что у Мика есть потенциал и он заслуживает места в «Формуле-1», если сравнивать его с некоторыми другими гонщиками, там выступающими», – рассказал Шумахер.

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант