«Мик заслуживает места в «Ф-1». Ральф Шумахер предложил «Уильямсу» заменить Сарджента на своего племянника

Теги Ральф Шумахер Уильямс Формула-1 Мик Шумахер Логан Сарджент Авто

Ральф Шумахер предложил «Уильямсу» подписать Мика.

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», Мик Шумахер заслуживает места в пелотоне, и что «Уильямс» сможет извлечь пользу, если уже в этом сезоне посадит в кокпит своего болида немца вместо Логана Сарджента.

«Очевидно, что Сарджент слишком подавлен всей этой ситуацией. Но так бывает. Он допускает слишком много ошибок – например, последний разворот был в Китае, – и по нему все видно, его язык тела говорит сам за себя.

Думаю, что и он сам, и команда окажут себе услугу, если смогут найти какое-то решение [о прекращении сотрудничества].

Я считаю, что у Мика есть потенциал и он заслуживает места в «Формуле-1», если сравнивать его с некоторыми другими гонщиками, там выступающими», – рассказал Шумахер.

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант

2 комментария
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Да лучше уж Антонелли подписать, нежели Мика, не говоря уже про кандидатов из текущего пелетона. Вряд ли что-то изменилось с прошлого года, когда Ваулз отказал ему.
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Наконец-то. Я уж думал Ральф заболел, так долго не говорил про то, что Мик заслуживает места в Ф1.
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