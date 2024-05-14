Юки Цунода о будущем: «Если не будет места в «Астон Мартин», придется думать о других решениях»

Цунода прокомментировал потенциальную работу в «Астон Мартин» с «Хондой».

Пилот «РБ» Юки Цунода отреагировал на слова поддержки со стороны руководителя гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе.

Менеджер сообщил, что компания намерена поддерживать пилота в «Формуле-1» вне зависимости от того, будет ли он использовать японские двигатели или нет.

В 2026 году «Хонда» прекращает сотрудничество с «Ред Булл» и «РБ» и начнет поставлять моторы «Астон Мартин».

«Я очень рад это услышать. Я работаю с компанией с самого раннего возраста. Мне удалось достичь того, чего от меня хотели – я стал гонщиком «Формулы-1» с «Хондой». Без этой поддержки я бы не оказался здесь.

Между нами особенные отношения, и я люблю людей, которые там работают, они очень поддерживают.

В то же время ситуация на рынке гонщиков – это немного другая история. Посмотрим, как все пойдет. Если не будет места [в «Астон Мартин»], придется думать о других решениях – либо оставаться в [системе] «Ред Булл», что было бы здорово, либо искать иной выход.

В таком случае я буду с другим производителем. Тем не менее, « » всегда будет в моей голове, и, конечно, в какой-то момент мы воссоединимся в будущем», – заверил Юки.

Босс «Хонды» Ватанабе: «Повышение Цуноды до «Ред Булл» стало бы прекрасной историей, шанс на переход в «Астон Мартин» ненулевой»

Юки Цунода: «Если мы продолжим в том же духе, то «РБ», возможно, в какой-то момент сумеет догнать команды из топ-5»