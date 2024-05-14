Юки Цунода о будущем: «Если не будет места в «Астон Мартин», придется думать о других решениях»

Теги возможные переходы Хонда Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Юки Цунода РБ Авто

Цунода прокомментировал потенциальную работу в «Астон Мартин» с «Хондой».

Пилот «РБ» Юки Цунода отреагировал на слова поддержки со стороны руководителя гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе.

Менеджер сообщил, что компания намерена поддерживать пилота в «Формуле-1» вне зависимости от того, будет ли он использовать японские двигатели или нет.

В 2026 году «Хонда» прекращает сотрудничество с «Ред Булл» и «РБ» и начнет поставлять моторы «Астон Мартин».

«Я очень рад это услышать. Я работаю с компанией с самого раннего возраста. Мне удалось достичь того, чего от меня хотели – я стал гонщиком «Формулы-1» с «Хондой». Без этой поддержки я бы не оказался здесь.

Между нами особенные отношения, и я люблю людей, которые там работают, они очень поддерживают.

В то же время ситуация на рынке гонщиков – это немного другая история. Посмотрим, как все пойдет. Если не будет места [в «Астон Мартин»], придется думать о других решениях – либо оставаться в [системе] «Ред Булл», что было бы здорово, либо искать иной выход.

В таком случае я буду с другим производителем. Тем не менее, «Хонда» всегда будет в моей голове, и, конечно, в какой-то момент мы воссоединимся в будущем», – заверил Юки.

Босс «Хонды» Ватанабе: «Повышение Цуноды до «Ред Булл» стало бы прекрасной историей, шанс на переход в «Астон Мартин» ненулевой»

Юки Цунода: «Если мы продолжим в том же духе, то «РБ», возможно, в какой-то момент сумеет догнать команды из топ-5»

5 комментариев
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В Астоне он поедет, только если молодой завяжет с гонками. Но японцы могут и нажать на Сролла старшего.
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Хуже Стролла не будет точно. Вопрос в том, чье лобби сильнее окажется. Лоренс начал продавать акции, может и срастется.
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Ответ mnb213
В Астоне он поедет, только если молодой завяжет с гонками. Но японцы могут и нажать на Сролла старшего.
Ну дед вполне может уйти после 26-го, если прям лютого самовоза не будет
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Ответ mnb213
В Астоне он поедет, только если молодой завяжет с гонками. Но японцы могут и нажать на Сролла старшего.
Молодой уже 2 года говорит о том, что надоело и уйти хочет. Батя не отпускает, видимо
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Кого же высадят... Алонсо или сына..
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