Юки Цунода: «Если мы продолжим в том же духе, то «РБ», возможно, в какой-то момент сумеет догнать команды из топ-5»

доволен прогрессом «РБ» в сезоне-2024.

Юки отметил, что в этом году результаты команды изменились в лучшую сторону и что «РБ» продолжает прогрессировать, постепенно сокращая отставание от группы лидеров.

«Все это показывает, насколько сильно мы стараемся, какие усилия прилагаем – особенно это касается людей, которые трудятся на заднем плане. И в этом году мы видим, как наша команда очень быстро прогрессирует.

В каждой из проведенных на данный момент гонок мы боролись за позиции в районе 10 места, в большинстве случаев нам удается набирать очки. И речь не о том, что мы постоянно занимаем только 10 место. Мы заканчивали гонки на 8, 9, 7, 4 позиции.

Очевидно, что мы пока не вышли на один уровень с « », например, но в последней гонке я как минимум не уступал в скорости, а то и был быстрее одного из «Мерседесов».

Так что если мы продолжим в том же духе, то в какой-то момент, возможно, сумеем догнать команды из топ-5», – рассказал Цунода.

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