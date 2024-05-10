Юки Цунода: «Если мы продолжим в том же духе, то «РБ», возможно, в какой-то момент сумеет догнать команды из топ-5»

Теги Формула-1 Мерседес Юки Цунода РБ Авто

Цунода доволен прогрессом «РБ» в сезоне-2024.

Юки отметил, что в этом году результаты команды изменились в лучшую сторону и что «РБ» продолжает прогрессировать, постепенно сокращая отставание от группы лидеров.

«Все это показывает, насколько сильно мы стараемся, какие усилия прилагаем – особенно это касается людей, которые трудятся на заднем плане. И в этом году мы видим, как наша команда очень быстро прогрессирует.

В каждой из проведенных на данный момент гонок мы боролись за позиции в районе 10 места, в большинстве случаев нам удается набирать очки. И речь не о том, что мы постоянно занимаем только 10 место. Мы заканчивали гонки на 8, 9, 7, 4 позиции.

Очевидно, что мы пока не вышли на один уровень с «Мерседесом», например, но в последней гонке я как минимум не уступал в скорости, а то и был быстрее одного из «Мерседесов».

Так что если мы продолжим в том же духе, то в какой-то момент, возможно, сумеем догнать команды из топ-5», – рассказал Цунода.

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий