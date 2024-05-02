Босс «Хонды» Ватанабе: «Повышение Цуноды до «Ред Булл» стало бы прекрасной историей, шанс на переход в «Астон Мартин» ненулевой»

В «Хонде» пообещали продолжить поддержку Цуноды.

Руководитель гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе сообщил, какие варианты могут появиться у пилота «РБ» в ближайшие сезоны.

Японский производитель, поддерживающий Юки, прекратит сотрудничество с « » и «РБ» в конце 2025 года и станет мотористом « ».

«Я считаю, получилась бы прекрасная история, если бы Цунода сначала играл активную роль в «РБ», а затем получил повышение до «Ред Булл». Пусть даже после нашего ухода – мы бы пристально следили за его продвижением до уровня топ-команд.

Цунода выпустился из гоночной школы «Хонды», и, если наши воспитанники становятся топ-пилотами, это мечта для нас. Так что очень важно, чтобы Юки стал топ-гонщиком «Формулы-1», – заявил менеджер.

Ватанабе рассказал, что поддержка пилота, использующего силовые установки конкурентов, не станет проблемой:

«Не обязательно возникнут трудности. Надо будет принять решение, оценить ситуацию. Но да, мы можем поддерживать Юки, чтобы он стал топ-гонщиком».

Босс также поделился мнением о потенциальном трансфере Цуноды в «Астон Мартин»:

«Мы пока не знаем, каким будет состав «Астон Мартин». Алонсо подтвердили, однако я не слышал о подтверждении . Не считаю, что шанс на такой переход нулевой. Думаю, есть такая вероятность.

Переход Цуноды к другим клиентам «Хонды»? В будущем могут появиться и иные варианты, но прямо сейчас планов нет. В данный момент мы не находимся на той стадии, чтобы говорить о новой клиентской команде».

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