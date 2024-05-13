Зак Браун: «Макларен» не очень далек от борьбы за титул»

«Макларен» приблизился к борьбе за чемпионство в «Формуле-1», уверен Браун.

Исполнительный директор « » Зак Браун согласился с тем, что после победы на команда может нацеливаться на следующий шаг – чемпионство в обозримом будущем.

«Да, думаю, можем. Всегда есть тонкая настройка механизма, вложения в новые технологии, однако в нашем списке дел нет ничего, что выбивалось бы за рамки обычного хода бизнеса.

Мы нуждались в аэротрубе, в больших вещах. Всегда можно нанять больше людей, что-то улучшить, однако я очень доволен техническими руководителями, коммерческим отделом, нашими финансами, всеми элементами. Так что да, думаю, у нас есть все необходимое, надо просто продолжать двигаться вперед.

Мы довольны сегодняшним положением, учитывая то, какая сложная перед нами задача. Но цель заключается в чемпионстве и победе в гонках. Это непросто, мы давно такого не добивались. Однако мы настроены на это.

Разумеется, наше видение заключается в борьбе за титул. Пока мы не готовы. Но есть ощущение, что у нас есть все необходимое, чтобы добраться до этой точки. Не считаю, что мы очень далеки.

На мой взгляд, то, как команда отыгралась за последний год, было чем-то выдающимся. Это говорит многое о нашей команде, нашем характере и нашей культуре. Вряд ли мы добились бы такого в 2020-м. Но мы сделали это в 2023-м. И здорово начать сезон-2024 с того места, где мы закончили предыдущий.

Я считаю, команда стала гораздо лучше [в сравнении с 2020 годом]. Андреа [ ] потрясающе работает на должности руководителя коллектива. У нас прекрасные мужчины и женщины, которые отлично себя проявляют, дают нам быструю машину. У нас два выдающихся гонщика – думаю, мы определились с составом, очень довольны им, и он будет с нами в обозримом будущем.

С технической точки зрения есть все необходимое. Мы много говорили об аэротрубе, о новых инструментах для симуляций, CFD и тому подобном – все на месте», – отметил босс в подкасте Beyond the Grid.

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