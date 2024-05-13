Формула Е. Шварцман показал лучшее время на тестах новичков в Берлине

Шварцман – лучший на тестах новичков «Формулы Е» в Берлине.

Резервный пилот « », на тестах выступающий за « », закончил день с лучшим результатом среди всех участников.

проехал свой лучший круг за 1.01,937 – став единственным участником тестов, кому удалось преодолеть отметку в 1.02,000. За день Шварцман проехал 82 круга. Тесты проходили на той же трассе, где ранее проводились гонки «Формулы Е».

При этом время, установленное Робертом, оказалось меньше чем на 0,2 секунды медленнее лучшего времени прошедшего гоночного уик-энда – Эдоардо Мортара выиграл поул к субботней гонке, проехав круг за 1.01,741.

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