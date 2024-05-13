Формула Е. Шварцман показал лучшее время на тестах новичков в Берлине

Теги Феррари Формула-1 Пенске Эдоардо Мортара Формула E Роберт Шварцман Авто

Шварцман – лучший на тестах новичков «Формулы Е» в Берлине.

Резервный пилот «Феррари», на тестах выступающий за «Пенске», закончил день с лучшим результатом среди всех участников.

Шварцман проехал свой лучший круг за 1.01,937 – став единственным участником тестов, кому удалось преодолеть отметку в 1.02,000. За день Шварцман проехал 82 круга. Тесты проходили на той же трассе, где ранее проводились гонки «Формулы Е».

При этом время, установленное Робертом, оказалось меньше чем на 0,2 секунды медленнее лучшего времени прошедшего гоночного уик-энда – Эдоардо Мортара выиграл поул к субботней гонке, проехав круг за 1.01,741.

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1 комментарий
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Эх( Вероятно самый талантливый российский пилот в итоге остался без Ф1. Совсем не там он выступает, где должен. Он лучше как минимум 3-4 пилотов, выступающих в Ф1 на данный момент, и как минимум не хуже еще 3-4 пилотов вдобавок.
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