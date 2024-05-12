Гюнтер Штайнер: «В Майами «Ред Булл» удалось выиграть обе квалификации и спринт. Думаю, многим командам хотелось бы иметь такие же «проблемы»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Гюнтер Штайнер подвел итоги Гран-при Майами.

Бывший руководитель «Хааса», который теперь работает экспертом на телевидении, оценил выступления ведущих команд на этапе в Майами, отметив, что победа досталась «Макларену» по праву.

«Выступление «Макларена» было очень хорошим, мы не увидели никакого доминирования «Ред Булл». Они просто явно оказались медленнее. А когда Ландо вышел вперед, то сумел создать отрыв и чисто провел остаток заезда. Так что ситуация улучшается.

У «Ред Булл» были проблемы на этапе в Майами. Впрочем, жаловались многие. Но при этом нельзя не сказать и о том, что «Ред Булл» удалось выиграть обе квалификации и спринт. Думаю, многим командам хотелось бы иметь такие же «проблемы».

Я слышал комментарии Макса. Он сам сказал, что машина работала плохо [в квалификации] – и при этом оказался на поуле. Так что на самом деле машина была скорее хороша, чем нет. Мы увидели отличную гонку, и мне кажется, что в итоге даже Макс был всем доволен, хоть и не выиграл», – рассказал Штайнер.

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