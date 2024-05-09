Джанкарло Минарди: «Магнуссен стабильно медленнее Хюлькенберга и получает штрафы в каждой гонке. Пожалуй, «Хаасу» нужны перемены»

Минарди считает, что Магнуссен не заслуживает место в «Хаасе».

В « » все еще свободны оба кокпита на сезон-2025: уйдет в « » / « », будущее неизвестно.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» Джанкарло Минарди полагает, что Кевин, получивший на Гран-при Майами 65 секунд штрафов, не наработал на продление контракта.

«Негативный момент этого уик-энда, и не только его, связан с Кевином Магнуссеном. Пожалуй, «Хаасу» нужны перемены – не только потому, что он стабильно медленнее напарника, но и потому, что он получает штрафы в каждой гонке.

Он заработал больше [штрафных] баллов в лицензию, чем очков в чемпионате. Похоже, он в тупике.

Есть множество гонщиков, которые остались в запасе, несмотря на титулы [в младших сериях], поскольку для них кокпитов в «Ф-1» нет. Честно говоря, мне не кажется, что некоторые нынешние пилоты будут на своем месте в конце сезона», – высказался Джанкарло.

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