Фредерик Вассер: «Нет смысла менять правила из-за Магнуссена, у стюардов есть все инструменты»
Вассер высказался о возможных изменениях в системе штрафов в «Формуле-1».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что у ФИА есть все необходимое, чтобы противодействовать тактике умышленных нарушений.
На Гран-при Майами пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил в общей сложности 65 дополнительных секунд, в том числе помогая напарнику Нико Хюлькенбергу. В ФИА обсудят шаги, которые позволили бы жестче реагировать на подобное.
Фредерик указал на то, что дисквалификация на этап за 12 штрафных баллов уже является достаточным сдерживающим фактором. Магнуссен приблизился к этой отметке – на его счету десять штрафных очков.
«У стюардов есть все инструменты. Они могут выписывать по два штрафных балла за каждое нарушение. Если гонщик снова и снова получает десятисекундные штрафы, то оказывается вне игры.
Все и так есть. Не нужно пытаться вновь поменять правила. На мой взгляд, в этом нет смысла – сегодня есть достаточное количество инструментов.
Если кто-то нарушает правила один раз, два или три, стюарды всегда могут выписать ему наказание в виде потери времени и штрафные баллы. Дело за ними. Я не хочу брать на себя их работу, у меня достаточно своих задач», – заявил Вассер.
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