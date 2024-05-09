Фредерик Вассер: «Нет смысла менять правила из-за Магнуссена, у стюардов есть все инструменты»

Теги ФИА Феррари Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Фредерик Вассер Гран-при Майами Авто

Вассер высказался о возможных изменениях в системе штрафов в «Формуле-1».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер уверен, что у ФИА есть все необходимое, чтобы противодействовать тактике умышленных нарушений.

На Гран-при Майами пилот «Хааса» Кевин Магнуссен получил в общей сложности 65 дополнительных секунд, в том числе помогая напарнику Нико Хюлькенбергу. В ФИА обсудят шаги, которые позволили бы жестче реагировать на подобное.

Фредерик указал на то, что дисквалификация на этап за 12 штрафных баллов уже является достаточным сдерживающим фактором. Магнуссен приблизился к этой отметке – на его счету десять штрафных очков.

«У стюардов есть все инструменты. Они могут выписывать по два штрафных балла за каждое нарушение. Если гонщик снова и снова получает десятисекундные штрафы, то оказывается вне игры.

Все и так есть. Не нужно пытаться вновь поменять правила. На мой взгляд, в этом нет смысла – сегодня есть достаточное количество инструментов.

Если кто-то нарушает правила один раз, два или три, стюарды всегда могут выписать ему наказание в виде потери времени и штрафные баллы. Дело за ними. Я не хочу брать на себя их работу, у меня достаточно своих задач», – заявил Вассер.

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

5 комментариев
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да проблема в судействе, накажите один раз нормально, грубо говоря поставьте на место и всё, а то как будто проблем по важнее нет
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проблема в том что он руинит намеренно гонку другим, и остается до наказания на той же позиции, продолжая вредить.
Проезд через питлейн / стопэнго, нужно наказывать так, чтобы вредитель понимал, намеренно руинить нет смысла, тебя просто спулят нахер в конец пелетона и будешь там в гордом одиночестве
+2
-1
+1
Ответ Виталий Выговский
Нужно поменять правило. Поменять 10 секунд на проезд через питлейн. Причем проезд должен быть в течении ближайших 3 кругов. Сколько раз мы видели, когда гонщику давали штраф, он ехал до конца гонки, увеличивал отрыв более чем на 10 секунд от ближайшего и в итоге оставался на своем месте. В чем смысл такого штрафа?
надо вместо секунд давать штрафные баллы в прямом эфире - +2 балла, потом еще 2, пусть посчитает, сколько ему там осталось.
+1
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Нужно поменять правило. Поменять 10 секунд на проезд через питлейн. Причем проезд должен быть в течении ближайших 3 кругов. Сколько раз мы видели, когда гонщику давали штраф, он ехал до конца гонки, увеличивал отрыв более чем на 10 секунд от ближайшего и в итоге оставался на своем месте. В чем смысл такого штрафа?
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