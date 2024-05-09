Фредерик Вассер: «Нет смысла менять правила из-за Магнуссена, у стюардов есть все инструменты»

Вассер высказался о возможных изменениях в системе штрафов в «Формуле-1».

Руководитель « » уверен, что у ФИА есть все необходимое, чтобы противодействовать тактике умышленных нарушений.

На Гран-при Майами пилот « » получил в общей сложности 65 дополнительных секунд, в том числе помогая напарнику . В ФИА обсудят шаги, которые позволили бы жестче реагировать на подобное.

Фредерик указал на то, что дисквалификация на этап за 12 штрафных баллов уже является достаточным сдерживающим фактором. Магнуссен приблизился к этой отметке – на его счету десять штрафных очков.

«У стюардов есть все инструменты. Они могут выписывать по два штрафных балла за каждое нарушение. Если гонщик снова и снова получает десятисекундные штрафы, то оказывается вне игры.

Все и так есть. Не нужно пытаться вновь поменять правила. На мой взгляд, в этом нет смысла – сегодня есть достаточное количество инструментов.

Если кто-то нарушает правила один раз, два или три, стюарды всегда могут выписать ему наказание в виде потери времени и штрафные баллы. Дело за ними. Я не хочу брать на себя их работу, у меня достаточно своих задач», – заявил Вассер.

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го