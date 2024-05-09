Хюлькенберг будет зарабатывать в 2,5 больше в «Заубере» / «Ауди», чем в «Хаасе» (Bild)

Доходы Хюлькенберга существенно вырастут в 2025 году

Гонщик « » будет зарабатывать в 2,5 раза больше после перехода в « » в следующем году (с сезона-2026 – « »), утверждает Bild.

Немецкое издание сообщает, что зарплата Нико в швейцарском коллективе составит около пяти миллионов евро в год. Заработок пилота в «Хаасе» портал оценивает примерно в два миллиона.

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