Андреа Стелла: «Первая победа Норриса зависела от «Макларена», не от Ландо – мы знали, что он даст результат»

В «Макларене» прокомментировали долгий путь Норриса к первой победе.

Руководитель « » сообщил, что не сомневался в способностях , который на Гран-при Майами впервые победил в гонке «Формулы-1».

«Это был некий груз на его плечах, если говорить реалистично. Но и на наших тоже, ведь мы знали: как только мы дадим Ландо технику для побед, он даст результат.

Так что мы чувствовали ответственность, и я много раз говорил об этом. Было ощущение, что это зависит от нас, а не от Ландо.

Надо отдать Ландо должное: он продолжал развиваться и прибавил за зиму – особенно, к примеру, в квалификациях. Кроме того, теперь он показывает очень зрелый контроль за ходом гонки.

Как только он понял, что мало что может сделать после первого круга, то начал беречь шины, поскольку знал, что момент настанет. А затем, когда болиды впереди заехали в боксы, показал невероятный темп.

Он очень быстр в квалификациях – порой даже слишком торопится – и демонстрирует очень взрослый подход в гонках, выжимая из себя максимум», – произнес босс Норриса.

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