Макс Ферстаппен: «У Норриса был безумный темп, скорость «Ред Булл» на «харде» – катастрофа»

Ферстаппен назвал «безумной» скорость Норриса в США.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о своих впечатлениях от темпа победителя – из « ».

«В начале я не особо его видел, поскольку был больше сосредоточен на [Пиастри] позади и машинах «Феррари». Но затем я заехал в боксы и услышал, какой у него темп на использованных шинах «медиум». И подумал: «Ну, он довольно безумный». Я бы точно не смог такое показать.

Так что я понимал, что даже без машины безопасности пришлось бы довольно сильно атаковать, чтобы его сдержать. А затем на трассе появился сэйфти-кар. Что ж, это гонки. Иногда обстоятельства работают на тебя, иногда – против.

Даже с машиной безопасности у нас оставались возможности для победы, однако мы, безусловно, оказались недостаточно быстрыми. Когда я это осознал, то просто попытался доехать до финиша вторым.

[Скорость « »] была довольно плохой в гонке, я бы сказал. Кроме того, я не чувствовал себя по-настоящему комфортно по ходу уик-энда. Полагаю, на «медиуме» темп был более-менее нормальным, но на «харде» была катастрофа – низкое сцепление, очень трудный баланс на низких скоростях. Я не мог толком опереться на заднюю часть, а на высоких скоростях испытывал сильную недостаточную поворачиваемость. Нельзя сбалансировать такие вещи, это как погоня за двумя разными целями», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс Ферстаппен: «Мне не понравился столбик, поэтому я его снес и проверил прочность переднего крыла»

Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин