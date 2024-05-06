Макс Ферстаппен: «У Норриса был безумный темп, скорость «Ред Булл» на «харде» – катастрофа»
Ферстаппен назвал «безумной» скорость Норриса в США.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о своих впечатлениях от темпа победителя Гран-при Майами – Ландо Норриса из «Макларена».
«В начале я не особо его видел, поскольку был больше сосредоточен на Оскаре [Пиастри] позади и машинах «Феррари». Но затем я заехал в боксы и услышал, какой у него темп на использованных шинах «медиум». И подумал: «Ну, он довольно безумный». Я бы точно не смог такое показать.
Так что я понимал, что даже без машины безопасности пришлось бы довольно сильно атаковать, чтобы его сдержать. А затем на трассе появился сэйфти-кар. Что ж, это гонки. Иногда обстоятельства работают на тебя, иногда – против.
Даже с машиной безопасности у нас оставались возможности для победы, однако мы, безусловно, оказались недостаточно быстрыми. Когда я это осознал, то просто попытался доехать до финиша вторым.
[Скорость «Ред Булл»] была довольно плохой в гонке, я бы сказал. Кроме того, я не чувствовал себя по-настоящему комфортно по ходу уик-энда. Полагаю, на «медиуме» темп был более-менее нормальным, но на «харде» была катастрофа – низкое сцепление, очень трудный баланс на низких скоростях. Я не мог толком опереться на заднюю часть, а на высоких скоростях испытывал сильную недостаточную поворачиваемость. Нельзя сбалансировать такие вещи, это как погоня за двумя разными целями», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс Ферстаппен: «Мне не понравился столбик, поэтому я его снес и проверил прочность переднего крыла»
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А хочется конечно, что было в самом начале сезона 22
Здесь норрис бы после рестарта, даже позади Макса и Леклера прошел обоих за пол гонки