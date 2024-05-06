Макс Ферстаппен: «У Норриса был безумный темп, скорость «Ред Булл» на «харде» – катастрофа»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Ферстаппен назвал «безумной» скорость Норриса в США.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о своих впечатлениях от темпа победителя Гран-при МайамиЛандо Норриса из «Макларена».

«В начале я не особо его видел, поскольку был больше сосредоточен на Оскаре [Пиастри] позади и машинах «Феррари». Но затем я заехал в боксы и услышал, какой у него темп на использованных шинах «медиум». И подумал: «Ну, он довольно безумный». Я бы точно не смог такое показать.

Так что я понимал, что даже без машины безопасности пришлось бы довольно сильно атаковать, чтобы его сдержать. А затем на трассе появился сэйфти-кар. Что ж, это гонки. Иногда обстоятельства работают на тебя, иногда – против.

Даже с машиной безопасности у нас оставались возможности для победы, однако мы, безусловно, оказались недостаточно быстрыми. Когда я это осознал, то просто попытался доехать до финиша вторым.

[Скорость «Ред Булл»] была довольно плохой в гонке, я бы сказал. Кроме того, я не чувствовал себя по-настоящему комфортно по ходу уик-энда. Полагаю, на «медиуме» темп был более-менее нормальным, но на «харде» была катастрофа – низкое сцепление, очень трудный баланс на низких скоростях. Я не мог толком опереться на заднюю часть, а на высоких скоростях испытывал сильную недостаточную поворачиваемость. Нельзя сбалансировать такие вещи, это как погоня за двумя разными целями», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс Ферстаппен: «Мне не понравился столбик, поэтому я его снес и проверил прочность переднего крыла»

Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин

8 комментариев
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Интересно, почему у Хорнера виноват столбик, а у Ферстаппена сам болид
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Ответ Scorpio
Ну, не сравнимо. Там Макс просто сошел и Феррари в лице Сайнса, будучи второй силой уехала в чистом воздухе в закат. Здесь норрис бы после рестарта, даже позади Макса и Леклера прошел обоих за пол гонки
Прошел бы и укатил в закат. Я об этом. Что нет как бы борьбы между лидерами, либо одна самовозка, либо другая
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Ответ Клименко
Прошел бы и укатил в закат. Я об этом. Что нет как бы борьбы между лидерами, либо одна самовозка, либо другая
Ааа, ну тут все же небольшой задел , в районе 0,2-0,3 с круга, что можно нивелировать свежестью шин плюс скилом
А хочется конечно, что было в самом начале сезона 22
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Ответ Bzz Pvz
Слава богу, что Макс в следующем году пересядет с ведра РБ на престижный Мерседес, на котором Льюис Хамильтон как шакал (гиена) клепал самовозные титулы
Зачем вы взяли в скобки слово гиена, словно пояснение?😀
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Ответ Клименко
Макс проиграл гонку, но борьбы за победу больше не стало. Просто другой самовоз вырвался вперед. Как и вроде у Сайнца было, хотя ту гонку не смотрел
Ну, не сравнимо. Там Макс просто сошел и Феррари в лице Сайнса, будучи второй силой уехала в чистом воздухе в закат.
Здесь норрис бы после рестарта, даже позади Макса и Леклера прошел обоих за пол гонки
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