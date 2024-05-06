Хюлькенберг установил антирекорд «Ф-1» по Гран-при без побед

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Кевин Магнуссен Хаас Андреа де Чезарис Ланс Стролл Гран-при Майами Авто

Нико Хюлькенберг проиграл 209-ю гонку в своей карьере в «Формуле-1» из 209.

В Майами пилот «Хааса» финишировал 11-м и стал обладателем нового антирекорда серии по количеству проведенных Гран-при без побед. Ранее Нико делил «достижение» с Андреа де Чезарисом.

Ближайшими преследователями Хюлькенберга из числа действующих гонщиков являются напарник Кевин Магнуссен (169) и представитель «Астон Мартин» Ланс Стролл (149). Все остальные пилоты, не побеждавшие в гонках, провели менее 100 этапов.

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант

10 комментариев
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очень нравится формулировка проиграл, учитывая что в командах где он ездил не то что о победах, а о топ пять редко думают
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Ни о чем неговорящая стата, кроме того, что Халк всю жизнь на говне ездил.
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У Кеймага и Стролла хотя бы подиумы есть, у Халка нет даже их
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Стролл должен стать первым с запасом
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