Хюлькенберг установил антирекорд «Ф-1» по Гран-при без побед

проиграл 209-ю гонку в своей карьере в «Формуле-1» из 209.

В Майами пилот « » финишировал 11-м и стал обладателем нового антирекорда серии по количеству проведенных без побед. Ранее Нико делил «достижение» с де Чезарисом.

Ближайшими преследователями Хюлькенберга из числа действующих гонщиков являются напарник (169) и представитель «Астон Мартин» Ланс Стролл (149). Все остальные пилоты, не побеждавшие в гонках, провели менее 100 этапов.

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант