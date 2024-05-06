Хюлькенберг установил антирекорд «Ф-1» по Гран-при без побед
Нико Хюлькенберг проиграл 209-ю гонку в своей карьере в «Формуле-1» из 209.
В Майами пилот «Хааса» финишировал 11-м и стал обладателем нового антирекорда серии по количеству проведенных Гран-при без побед. Ранее Нико делил «достижение» с Андреа де Чезарисом.
Ближайшими преследователями Хюлькенберга из числа действующих гонщиков являются напарник Кевин Магнуссен (169) и представитель «Астон Мартин» Ланс Стролл (149). Все остальные пилоты, не побеждавшие в гонках, провели менее 100 этапов.
Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант