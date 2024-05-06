Кристиан Хорнер: «Поздравляю Норриса, сегодня он провел безупречную гонку»

Хорнер поздравил Норриса с победой на Гран-при Майами.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Майами, отдав должное Ландо Норриису, который сумел одержать победу в заезде.

«В первую очередь я поздравляю Ландо, сегодня он провел безупречную гонку и в полной мере заслужил победу. Я могу лишь снять шляпу перед Ландо и командой «Макларен».

К сожалению для нас, Макс зацепил один из ограничительных столбиков, что привело к повреждению днища его болида. Я не могу детально рассказывать о том, сколько именно прижимной силы мы потеряли, но преимущества мы явно лишились.

Нам немного не повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, но ничего не поделаешь, таков автоспорт.

Макс жаловался на скольжение болида, но мы считаем, что это было связано с повреждением днища машины ранее.

В то же время мы ни в коем случае не пытаемся умалять заслуги и « ». Они продемонстрировали отличную скорость и сделали все правильно. Момент появления на трассе машины безопасности сыграл им на руку, и дал Ландо возможность заполучить шины на 6-7 кругов свежее, чем у Ферстаппена», – рассказал Норрис.

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