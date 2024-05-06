Зак Браун: «Победа Норриса давно назрела»

Браун высказался о долгожданном выигрыше Норриса.

Исполнительный директор « » отметил «идеальный» пилотаж , который позволил ему одержать первую в карьере победу на .

«Она давно назрела. Это очень популярная победа среди фанатов, пилотов – очень многие гонщики подошли и поздравили его.

Он пилотировал идеально, и машина была очень быстрой.

Нужно отдать должное руководителям. Я не мог бы пожелать лучшего главы команды, чем . Он слушает, он коммуницирует, он вдумчивый, он трудолюбивый и требовательный. И на базе все такие. Все начинает складываться», – сказал Зак.

«Мы это сделали, #####». Норрис выложил фото с победным кубком

Норрис одержал первую победу в «Ф-1» после 15 подиумов

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