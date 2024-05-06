Зак Браун: «Победа Норриса давно назрела»
Браун высказался о долгожданном выигрыше Норриса.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил «идеальный» пилотаж Ландо Норриса, который позволил ему одержать первую в карьере победу на Гран-при Майами.
«Она давно назрела. Это очень популярная победа среди фанатов, пилотов – очень многие гонщики подошли и поздравили его.
Он пилотировал идеально, и машина была очень быстрой.
Нужно отдать должное руководителям. Я не мог бы пожелать лучшего главы команды, чем Андреа Стелла. Он слушает, он коммуницирует, он вдумчивый, он трудолюбивый и требовательный. И на базе все такие. Все начинает складываться», – сказал Зак.
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