Зак Браун: «Победа Норриса давно назрела»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Зак Браун Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Браун высказался о долгожданном выигрыше Норриса.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил «идеальный» пилотаж Ландо Норриса, который позволил ему одержать первую в карьере победу на Гран-при Майами.

«Она давно назрела. Это очень популярная победа среди фанатов, пилотов – очень многие гонщики подошли и поздравили его.

Он пилотировал идеально, и машина была очень быстрой.

Нужно отдать должное руководителям. Я не мог бы пожелать лучшего главы команды, чем Андреа Стелла. Он слушает, он коммуницирует, он вдумчивый, он трудолюбивый и требовательный. И на базе все такие. Все начинает складываться», – сказал Зак.

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