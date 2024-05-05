Сарджент сошел после аварии с Магнуссеном на Гран-при Майами
Пилот «Уильямса» Логан Сарджент досрочно завершил домашний Гран-при Майами.
Американский гонщик дошел до контакта с соперником из «Хааса» Кевином Магнуссеном, после чего врезался в барьеры.
Сарджент был вынужден сойти, болид Магнуссена получил повреждения. Стюарды выписали Кевину десятисекундный штраф.
На трассу выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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