Эстебан Окон о столкновении с Леклером на пит-лейн: «Честно говоря, это была просто глупая ошибка»

Окон объяснил причины столкновения с Леклером на пит-лейн.

Инцидент произошел еще до начала спринта перед Гран-при Майами, когда все гонщики неспешно покидают боксы и доезжают до стартовой решетки, где готовятся к началу заезда.

По словам , между ним и механиком, контролирующим действия пилота при выезде из боксов, возникло недопонимание. В результате чего Окон не успел среагировать и врезался в проезжавшего мимо . За данный инцидент Окон получил 10-секундный штраф.

«Честно говоря, это была просто глупая ошибка. Потому что это был явно не тот момент, в котором вообще стоило рисковать.

Имело место обычное недопонимание между мной и механиком. Сначала он показал, что можно ехать, но потом, когда я уже начал движение, он просигналил остановиться. Но было слишком поздно, и я не успел этого сделать. Так что мы просто допустили серьезную ошибку и впредь должны не повторять подобных вещей», – рассказал Окон.

Главное в спринте Гран-при Майами: завал на четверых от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде