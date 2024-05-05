Льюис Хэмилтон: «Мы боремся с «Хаасом», и я не знаю, действительно ли это истинная скорость нашей машины или дело в шинах»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Хэмилтон полагает, что у «Мерседеса» большие проблемы с шинами.

Пилот «Мерседеса» рассказал о трудностях «Мерседеса» после квалификации к Гран-при Майами.

«Температура трассы была практически одинаковая на протяжении всего времени, и сцепление было очень хорошим. Эти шины невероятно чувствительные. Нам сложно заставить их работать и раскрыть их максимальный потенциал.

У нас был проблеск надежды во втором сегменте, но в третьем ее уже не было. В целом день прошел значительно лучше [чем вчера]. Мы пробились вперед по ходу спринта, а затем попали в третий сегмент в квалификации – это положительные моменты. Сам третий сегмент прошел не очень удачно, но я рад, что смог туда попасть.

Для нас тяжело отставать от лидера на 0,8 секунды. Мы боремся с «Хаасом», и я не знаю, действительно ли это истинная скорость нашей машины или дело в шинах.

Думаю, большая часть проблемы заключается в этих шинах, с которыми мы испытываем сложности… Мы год не можем использовать их эффективно», – резюмировал Хэмилтон.

Ферстаппен на поуле в Майами, но «Феррари» совсем рядом
 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот умора будет, если Мерс снова поедет,когда Люська свалит)
+2
-1
+1
Феррари научились работать с шинами, а Мерс разучился, забавно. Но раз они оба почти в одно время проехали на разных составах, явно что-то не так идет.
0
0
0
Ответ Антон Якимцев
Насчёт прям вот шин не уверен, но точно дело в чём-то чёрном.
Дело было не в бабине ...
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий