Льюис Хэмилтон: «Мы боремся с «Хаасом», и я не знаю, действительно ли это истинная скорость нашей машины или дело в шинах»

Хэмилтон полагает, что у «Мерседеса» большие проблемы с шинами.

Пилот « » рассказал о трудностях «Мерседеса» после квалификации к .

«Температура трассы была практически одинаковая на протяжении всего времени, и сцепление было очень хорошим. Эти шины невероятно чувствительные. Нам сложно заставить их работать и раскрыть их максимальный потенциал.

У нас был проблеск надежды во втором сегменте, но в третьем ее уже не было. В целом день прошел значительно лучше [чем вчера]. Мы пробились вперед по ходу спринта, а затем попали в третий сегмент в квалификации – это положительные моменты. Сам третий сегмент прошел не очень удачно, но я рад, что смог туда попасть.

Для нас тяжело отставать от лидера на 0,8 секунды. Мы боремся с «Хаасом», и я не знаю, действительно ли это истинная скорость нашей машины или дело в шинах.

Думаю, большая часть проблемы заключается в этих шинах, с которыми мы испытываем сложности… Мы год не можем использовать их эффективно», – резюмировал .

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