Норрис и Стролл сошли после аварии на старте спринта в Майами
Несколько гонщиков столкнулись на первом круге спринта на Гран-при Майами.
Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, а также гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис из «Макларена» сошлись в борьбе на старте. Машины Норриса и Стролла получили повреждения, спортсмены были вынуждены сойти, Алонсо откатился на последнюю строчку.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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