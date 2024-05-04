Норрис и Стролл сошли после аварии на старте спринта в Майами

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Несколько гонщиков столкнулись на первом круге спринта на Гран-при Майами.

Пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, а также гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис из «Макларена» сошлись в борьбе на старте. Машины Норриса и Стролла получили повреждения, спортсмены были вынуждены сойти, Алонсо откатился на последнюю строчку.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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