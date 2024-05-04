Ландо Норрис о сходе: «Я оказался рядом с более безответственными людьми из-за плохой квалификации»
Норрис назвал коллег «безответственными» после схода в спринте.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал участником аварии на старте спринта на Гран-при Майами вместе с напарниками по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лансом Строллом и представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Норрис и Стролл были вынуждены сойти.
Ландо отметил, что ему стоило квалифицироваться выше девятого места, чтобы не попасть в такую ситуацию.
«Пожалуй, сегодня мы расплатились за то, что оказались позади, рядом с несколько более безответственными людьми. Мы сами поставили себя в такое положение, плохо выступив вчера – я плохо проявил себя вчера.
Темп хороший, машина хорошая, мы все еще можем провести отличный уик-энд», – произнес Ландо.
Норрис и Стролл сошли после аварии на старте спринта в Майами
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Это такие беспечные-беззаботные, которые и по контексту подходят - такие медленные, что особо ни на что не претендуют, могут и больше рискнуть. :)
Это Льюису терять нечего в нынешнем состоянии Мерседеса, а у Ландо очень хорошие перспективы в чемпионате.