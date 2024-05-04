Ландо Норрис о сходе: «Я оказался рядом с более безответственными людьми из-за плохой квалификации»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис назвал коллег «безответственными» после схода в спринте.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал участником аварии на старте спринта на Гран-при Майами вместе с напарниками по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лансом Строллом и представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Норрис и Стролл были вынуждены сойти.

Ландо отметил, что ему стоило квалифицироваться выше девятого места, чтобы не попасть в такую ситуацию.

«Пожалуй, сегодня мы расплатились за то, что оказались позади, рядом с несколько более безответственными людьми. Мы сами поставили себя в такое положение, плохо выступив вчера – я плохо проявил себя вчера.

Темп хороший, машина хорошая, мы все еще можем провести отличный уик-энд», – произнес Ландо.

Норрис и Стролл сошли после аварии на старте спринта в Майами

Риккардо – главный герой спринта «Ф-1» в Майами: отбился от «Феррари» Сайнса

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шут себя "ответственным" парнем возомнил.
+9
-3
+6
Ну, все-таки Ландо не называет их "безответственными". Гораздо более легкий вариант - careless.
Это такие беспечные-беззаботные, которые и по контексту подходят - такие медленные, что особо ни на что не претендуют, могут и больше рискнуть. :)
+5
0
+5
Надо же. Рядом с тОрмозами оказался))
+2
0
+2
Ландо взял, и на двух дедов наехал....совсем старость не уважает
+1
0
+1
Ответ Lightkeeper
Норрис себя топом уже почувствовал.
Он и есть сейчас топ.
Это Льюису терять нечего в нынешнем состоянии Мерседеса, а у Ландо очень хорошие перспективы в чемпионате.
+1
0
+1
Норрис себя топом уже почувствовал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий