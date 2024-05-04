Ландо Норрис о сходе: «Я оказался рядом с более безответственными людьми из-за плохой квалификации»

Норрис назвал коллег «безответственными» после схода в спринте.

Пилот « » стал участником аварии на старте спринта на вместе с напарниками по « » Фернандо Алонсо и Лансом Строллом и представителем «Мерседеса» . Норрис и Стролл были вынуждены сойти.

Ландо отметил, что ему стоило квалифицироваться выше девятого места, чтобы не попасть в такую ситуацию.

«Пожалуй, сегодня мы расплатились за то, что оказались позади, рядом с несколько более безответственными людьми. Мы сами поставили себя в такое положение, плохо выступив вчера – я плохо проявил себя вчера.

Темп хороший, машина хорошая, мы все еще можем провести отличный уик-энд», – произнес Ландо.

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