Макс Ферстаппен: «Старт получился не очень хорошим, поэтому мне пришлось слегка прижать Леклера»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в спринте в Майами .

Пилот «Ред Булл» считает, что спринт Гран-при Майами, где он одержал победу, поможет команде в развитии болида.

«Старт получился не очень хорошим, поэтому мне пришлось слегка прижать его [Шарля Леклера]. К счастью, в первом повороте все сработало.

Потом появилась машина безопасности, все немного успокоилось, а затем нам удалось постепенно немного увеличить отрыв – но вышло не прям чтоб идеально. Так что впереди еще есть над чем поработать.

По крайней мере благодаря новому формату мы теперь можем слегка доработать настройки болида. Надеюсь, мы сможем его улучшить к квалификации и особенно к завтрашней гонке.

Победа [в спринте] это хорошо. Я доволен ею, она указывает нам направления, на которые стоит обратить внимание, чтобы улучшить машину», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Майами-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

4 комментария
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Он по другому ездить не умеет и всегда так ездил
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Этот спринт бессмысленный и беспощадный. Трасса не для обгонов. Ещё и чёртов сейвти кар.
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Гнилье быстро выходит наружу когда у него что-то не получается. Он будет очень много крашить как только быки перестанут ехать. А без Ньюи это произойдет очень быстро.
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