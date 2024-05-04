Джеймс Воулз об Антонелли: «В данный момент на горизонте не видно вариантов с заменой Сарджента»

Воулз опроверг информацию о возможном переходе Антонелли.

Руководитель «Уильямса» заявил, что не может ничего сказать по поводу шансов дебютировать в «Формуле-1» в нынешнем сезоне.

Ранее поступила информация, что в ФИА был подан запрос на то, чтобы сделать для Антонелли исключение и дать возможность получить суперлицензию для выступлений в «Формуле-1» до достижения им 18-летия.

Также сообщалось, что в том случае, если Антонелли получит суперлицензию, то он дебютирует в «Ф-1» уже на Гран-при Эмилии-Романьи, и будет выступать за «Уильямс» вместо .

«Я не разговаривал с Кими с прошлогоднего этапа в Абу-Даби [там же проходили молодежные тесты]. Надеюсь, это даст понимание того, в каком контексте идет это обсуждение. Я ничего не знаю о том, что сейчас у них происходит на частных тестах в « ». Мы, как и все остальные, изучаем варианты с желаемым составом пилотов на следующий год. И у нас тоже есть своя молодежная программа.

В случае с Кими я не могу судить, на каком уровне он сейчас находится. Что касается возможности посадить его за руль болида « » уже в этом году – я всегда говорил, что все это разговоры из области меритократии.

Логан Сарджент должен заслужить свое место за рулем болида. В данный момент перед ним стоят несколько очень непростых целей – и ему нужно подобраться по скорости к . Но в данный момент на горизонте не видно вариантов с заменой Логана.

Хотели бы мы, чтобы Антонелли выступал за «Уильямс» [уже в этом сезоне]? Уверен, что такое желание есть. Однако на данный момент у нас есть проблемы посерьезнее, чем ситуация с составом пилотов. Алекс Албон выступает на уровне борьбы за чемпионат, но в данный момент не набирает очки. Нам нужно фундаментально улучшить машину, если мы хотим двигаться дальше. Вот в чем заключается наша главная задача – а не в решении ситуации с составом пилотов на 2025 и 2026 годы», – рассказал Воулз.

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