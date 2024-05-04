Оскар Пиастри: «Шестая позиция – это неплохо, с учетом всех обстоятельств»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Пиастри остался доволен результатом квалификации к спринту в Майами.

Пилот «Макларена» показал шестое время и в предстоящем заезде надеется отыграть еще пару позиций.

«Шестая позиция – это неплохо, с учетом всех обстоятельств. Быстрая попытка на «софте» могла бы пройти более гладко, но, тем не менее, на старте спринта у меня все равно будет неплохая позиция.

Мне кажется, что на стартовой решетке сразу несколько машин находятся не на привычных для себя позициях, так что посмотрим, что мы сможем сделать в спринте – как кажется, наша машина довольно быстра.

Даже не получив все обновления болида [на данном этапе их получил только Норрис], мы все равно сделали шаг вперед, так что большое спасибо команде за то, что она помогла нам так далеко зайти», – рассказал Пиастри.

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