Льюис Хэмилтон о спринте: «Просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится»
Хэмилтон признал нехватку скорости «Мерседеса» на трассе в Майами.
Пилот «Мерседеса» закончил квалификацию к спринту на 12-й позиции, не сумел пройти в финальный сегмент. Также Хэмилтон полагает, что в спринте ему вряд ли удастся отыграть много позиций.
«В первой практике машина работала хорошо. А вот затем, в квалификации к спринту – не то чтобы все было ужасно, но в итоге мы отстали на 0,7 секунды. Ну, видимо, таков на сегодня темп нашего болида.
В этот уик-энд мы просто экспериментируем, пытаясь заставить нашу машину работать. Как мне кажется, мы выжали из болида максимум – просто таков наш темп на данный момент. Нужно просто принять то, что в данный момент мы уступаем лучшему времени 0,7 секунды.
В спринте будет тяжело. Мы стартуем двенадцатыми, и я, честно говоря, не думаю, что мы сумеем отыграть много позиций. На этой трассе непросто и обгонять, и вплотную преследовать соперников. Так что я просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится», – рассказал Хэмилтон.
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Перевод в новости: "В этот уик-энд мы просто экспериментируем, пытаясь заставить нашу машину работать. Как мне кажется, мы выжали из болида максимум – просто таков наш темп на данный момент. Нужно просто принять то, что в данный момент мы уступаем лучшему времени 0,7 секунды."
Вопрос куда подевалось отрицание экспериментов с машиной не известно, даже переводчик встроенный в браузер лучше справляется.