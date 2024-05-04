Льюис Хэмилтон о спринте: «Просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится»

Хэмилтон признал нехватку скорости « » на трассе в .

Пилот «Мерседеса» закончил квалификацию к спринту на 12-й позиции, не сумел пройти в финальный сегмент. Также Хэмилтон полагает, что в спринте ему вряд ли удастся отыграть много позиций.

«В первой практике машина работала хорошо. А вот затем, в квалификации к спринту – не то чтобы все было ужасно, но в итоге мы отстали на 0,7 секунды. Ну, видимо, таков на сегодня темп нашего болида.

В этот уик-энд мы просто экспериментируем, пытаясь заставить нашу машину работать. Как мне кажется, мы выжали из болида максимум – просто таков наш темп на данный момент. Нужно просто принять то, что в данный момент мы уступаем лучшему времени 0,7 секунды.

В спринте будет тяжело. Мы стартуем двенадцатыми, и я, честно говоря, не думаю, что мы сумеем отыграть много позиций. На этой трассе непросто и обгонять, и вплотную преследовать соперников. Так что я просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится», – рассказал Хэмилтон.

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