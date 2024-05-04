Льюис Хэмилтон о спринте: «Просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

Хэмилтон признал нехватку скорости «Мерседеса» на трассе в Майами.

Пилот «Мерседеса» закончил квалификацию к спринту на 12-й позиции, не сумел пройти в финальный сегмент. Также Хэмилтон полагает, что в спринте ему вряд ли удастся отыграть много позиций.

«В первой практике машина работала хорошо. А вот затем, в квалификации к спринту – не то чтобы все было ужасно, но в итоге мы отстали на 0,7 секунды. Ну, видимо, таков на сегодня темп нашего болида.

В этот уик-энд мы просто экспериментируем, пытаясь заставить нашу машину работать. Как мне кажется, мы выжали из болида максимум – просто таков наш темп на данный момент. Нужно просто принять то, что в данный момент мы уступаем лучшему времени 0,7 секунды.

В спринте будет тяжело. Мы стартуем двенадцатыми, и я, честно говоря, не думаю, что мы сумеем отыграть много позиций. На этой трассе непросто и обгонять, и вплотную преследовать соперников. Так что я просто попробую как-нибудь набрать очки, если получится», – рассказал Хэмилтон.

Как же я рад за рекордсмена «Ф-1» без подиумов! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Перевод отличный, в источнике Хэмилтон говорит: "This weekend we’ve just been [doing] NO MORE experiments, just trying to make the car work,” he said. “So I feel like we extracted everything from the car and that’s just our pace, we just have to accept it for the moment that we’re seven-tenths off.”

Перевод в новости: "В этот уик-энд мы просто экспериментируем, пытаясь заставить нашу машину работать. Как мне кажется, мы выжали из болида максимум – просто таков наш темп на данный момент. Нужно просто принять то, что в данный момент мы уступаем лучшему времени 0,7 секунды."

Вопрос куда подевалось отрицание экспериментов с машиной не известно, даже переводчик встроенный в браузер лучше справляется.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий