Ландо Норрис об итогах спринт-квалификации: «Я просто слишком сильно атаковал и перестарался»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Норрис взял на себя вину за неудачу в спринт-квалификации в Майами.

Пилот «Макларена» отметил, что обновленная версия болида позволяла бороться за самые высокие места, но из-за допущенной ошибки он оказался лишь на девятом месте.

«Я просто слишком сильно атаковал и перестарался. Машина работала отлично. Честно говоря, я просто сделал глупость. Пара ошибок в первом повороте – и с того момента все покатилось вперед как снежный ком.

Досадно, что так вышло, ведь команда действительно здорово поработала. Обновления машины работают, я всем доволен.

У нас отличный темп. Возможно, наша машина вообще одна из быстрейших на трассе. Так что я разочарован сегодняшним результатом, но сделаю все возможное, чтобы как можно лучше выступить завтра», – рассказал Норрис.

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