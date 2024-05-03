Даниэль Риккардо: «Принял бы извинения Стролла, я не такой уж мудак. Но не было даже этого»

Риккардо был готов помириться со Строллом после аварии в Китае.

Гонщик « » сообщил, что соперник из « » не извинился перед ним за инцидент в Шанхае, несмотря на готовность австралийца к диалогу.

На Гран-при Китая Стролл врезался в Риккардо перед рестартом, и Даниэль впоследствии был вынужден сойти.

«Прояснили ли мы ситуацию? Я бы сказал, нет, потому что, похоже, это тупик. Я могу принять извинения, я не такой уж мудак. Но тот факт, что не было даже этого… Очевидно, он не считает, что сделал что-то не так. Что тут еще скажешь.

Разумеется, если мы будем сидеть рядом на брифинге пилотов, и он захочет поговорить, я не стану игнорировать его или что-то в таком духе.

Когда я был моложе, то, пожалуй, был более упрямым и не всегда извинялся за свои ошибки. Но в последние годы, если я кого-то выношу или даже ситуация 50 на 50, я скажу: «Слушай, вероятно, я мог справиться получше, извини, что испортил твой день». Я просто посылаю сообщение, чтобы прояснить ситуацию.

Мы все соперники, но не стоит делать себе врагов. Не стану утверждать, что он враг или что-то такое. Это авария, мы движемся дальше. Но ты пожинаешь то, что посеял. И он даже не сказал лично: «Чувак, мне жаль, я смотрел куда-то еще, ты затормозил очень резко, и это застало меня врасплох». Хоть что-нибудь.

Но все в порядке. Да, мы сейчас обсуждаем ситуацию, но, безусловно, я оставил это позади», – отметил Даниэль перед .

Сам Стролл не стал говорить, связывался ли он с Риккардо:

«Вопрос не для этого места. Такие вещи делаются за закрытыми дверями».

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