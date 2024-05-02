Тото Вольфф о перспективах «Мерседеса» при новом регламенте: «В 2014 году наше моторное подразделение прекрасно справилось с задачей»

Вольфф оценил перспективы « » при новом регламенте.

Исполнительный директор немецкой команды считает, что моторное подразделение «Мерседеса» вполне способно справиться с задачей постройки конкурентоспособного двигателя к сезону-2026.

«Скажем так, у меня есть определенная степень уверенности в способностях «Мерседеса». Как мы все видели, в 2014 году моторное подразделение «Мерседеса» прекрасно справилось с задачей, мы все сделали правильно и добились нужного результата. Но нет никаких гарантий того, что мы добьемся таких же результатов в 2026 году.

Мы прикладываем максимум усилий и ставим перед собой достаточно высокие и амбициозные цели, и стремимся построить максимально конкурентоспособную силовую установку.

Ситуацию в 2014 году можно в большей степени считать шагом в неизвестность, потому что изменения технического регламента были кардинальными. В данном же случае правила в целом будут похожи на то, с чем мы имеем дело сейчас», – рассказал .

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