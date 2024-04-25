Гельмут Марко: «Для Риккардо все пошло гораздо лучше в Китае, смена шасси повлияла психологически»

Марко сравнил выступления Риккардо и Цуноды в Шанхае.

По мнению советника « » , на Гран-при Китая Даниэлю Риккардо удалось выступить увереннее, чем на старте сезона, несмотря на сход. В то же время консультант подчеркнул, что против напарника Даниэля по «РБ» сыграло отсутствие опыта.

«В Даниэля Риккардо врезался Ланс Стролл и, увы, лишил его всех шансов. Юки Цунода показал себя: если посмотрим еще на одного дебютанта в Шанхае, , то увидим, что отставание австралийца от [напарника по «Макларену»] в гонке составляло от полсекунды до целой секунды. Так что, безусловно, Шанхай – та трасса, где опыт имеет значение, особенно с учетом того, что из-за спринта стало еще меньше наката для новичков.

Но в «Рейсинг Буллз», вероятно, ошиблись, выпустив Цуноду на «харде» в единственной практике, когда сцепления буквально не было, и Юки просто скользил. В гонке времена Цуноды были на одном уровне с Риккардо. У него появился бы шанс на очки, однако Магнуссен сокрушил его надежды.

У Даниэля Риккардо появилось новое шасси в Китае. Все это было спланировано с самого начала – мы хотели использовать третье шасси на треке. Но, разумеется, эта смена также повлияла на Даниэля психологически после разочаровывающих выступлений в предыдущие уик-энды.

В Китае все пошло гораздо лучше для Риккардо. Я посчитал невероятным, что после клетчатого флага Ланс Стролл назвал его идиотом. А также то, что [Риккардо] пришлось принять штраф [за обгон в режиме машины безопасности] на гонку в Майами. Точно не его уик-энд», – написал в своей колонке Гельмут.

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