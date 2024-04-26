Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и другие команды»

Хорнер оценил шансы вернуться в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» считает, что австралийскому гонщику нужно прибавлять и демонстрировать более яркие выступления, если он хочет получить шанс вернуться в главную команду.

В данный момент в «Ред Булл» не определились с тем, кто будет напарником Макса Ферстаппена в следующем году. Хотя основной приоритет, как считается, отдается – при условии, что тот сохранит свою текущую форму:

«Даниэлю нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и потенциально другие команды.

Очевидно, что у нас есть и такой гонщик, как , который тоже дожидается своей очереди и жаждет получить эту возможность. Но пока ничего не предрешено, случиться может что угодно.

Приоритет, безусловно, мы отдаем гонщикам, которые выступают за нас в данный момент. Посмотрим, как все сложится».

также оценил шансы на повышение до главной команды «Ред Булл» :

«Разумеется, мы внимательно следим за выступлениями и развитием всех наших гонщиков. И я должен сказать, что Юки действительно хорошо начал этот сезон и демонстрирует отличные выступления. Так что да, мы с интересом следим за выступлением и гонщиков из «младшей» команды».

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