Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и другие команды»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода РБ Авто

Хорнер оценил шансы Риккардо вернуться в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» считает, что австралийскому гонщику нужно прибавлять и демонстрировать более яркие выступления, если он хочет получить шанс вернуться в главную команду.

В данный момент в «Ред Булл» не определились с тем, кто будет напарником Макса Ферстаппена в следующем году. Хотя основной приоритет, как считается, отдается Серхио Пересу – при условии, что тот сохранит свою текущую форму:

«Даниэлю нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и потенциально другие команды.

Очевидно, что у нас есть и такой гонщик, как Лиам Лоусон, который тоже дожидается своей очереди и жаждет получить эту возможность. Но пока ничего не предрешено, случиться может что угодно.

Приоритет, безусловно, мы отдаем гонщикам, которые выступают за нас в данный момент. Посмотрим, как все сложится».

Хорнер также оценил шансы на повышение до главной команды «Ред Булл» Юки Цуноды:

«Разумеется, мы внимательно следим за выступлениями и развитием всех наших гонщиков. И я должен сказать, что Юки действительно хорошо начал этот сезон и демонстрирует отличные выступления. Так что да, мы с интересом следим за выступлением и гонщиков из «младшей» команды».

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3 комментария
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Риккардо нужно продемонстрировать смелость завершить карьеру
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Будь я руководителем команды я бы никогда не взял пилота, который может вот так просто потерять форму на несколько лет, когда там форму Рика видели последний раз ? в Рено наверное ? Пара нормальных ГП за мак и даже Монца это как то маловато, и было это ещё до смены регламента. На ньюивозке скилл то он найдет наверное, только зачем рисковать с таким пилотом.
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Приятно, что РБ дают шанс Рику. Своих не бросают, если эти свои, конечно, хоть в потенциале соответствуют уровню
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