Кристиан Хорнер: «Риккардо нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и другие команды»
Хорнер оценил шансы Риккардо вернуться в «Ред Булл».
Руководитель «Ред Булл» считает, что австралийскому гонщику нужно прибавлять и демонстрировать более яркие выступления, если он хочет получить шанс вернуться в главную команду.
В данный момент в «Ред Булл» не определились с тем, кто будет напарником Макса Ферстаппена в следующем году. Хотя основной приоритет, как считается, отдается Серхио Пересу – при условии, что тот сохранит свою текущую форму:
«Даниэлю нужно продемонстрировать такую форму, которая бы заставила обратить на него внимание не только нас, но и потенциально другие команды.
Очевидно, что у нас есть и такой гонщик, как Лиам Лоусон, который тоже дожидается своей очереди и жаждет получить эту возможность. Но пока ничего не предрешено, случиться может что угодно.
Приоритет, безусловно, мы отдаем гонщикам, которые выступают за нас в данный момент. Посмотрим, как все сложится».
Хорнер также оценил шансы на повышение до главной команды «Ред Булл» Юки Цуноды:
«Разумеется, мы внимательно следим за выступлениями и развитием всех наших гонщиков. И я должен сказать, что Юки действительно хорошо начал этот сезон и демонстрирует отличные выступления. Так что да, мы с интересом следим за выступлением и гонщиков из «младшей» команды».
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