Фредерик Вассер о борьбе с «Маклареном»: «Ситуация может варьироваться в зависимости от особенностей трассы»

Вассер оценил ситуацию в соперничестве « » и « ».

Руководитель Скудерии считает, что на данный момент форма команд в борьбе за самые высокие места позади «Ред Булл» может варьироваться в зависимости от особенностей трассы, на которой проходит тот или иной .

«Думаю, в вопросе отрывов речь сейчас идет о 0,05 – 0,1 секунды. Например, в Мельбурне, после преодоления дистанции в 60 кругов, наше преимущество [над «Маклареном»] составило 8 секунд. Так что в большей степени речь идет о том, чтобы стараться выжимать максимум из имеющихся на данный момент у команды возможностей.

Вероятно, ситуация может варьироваться в зависимости от особенностей трассы. Например, на этапе в Китае было очень сложно разобраться с особенностями и свойствами покрытия трассы. Случилось это в том числе и из-за особенностей формата уик-энда. В пятницу мы проехали один отрезок на «софте», а в гонке нам было нужно использовать шины «медиум». Притом, что до этого весь опыт работы с «медиумом» в тот уик-энд ограничивался одним кругом в квалификации», – рассказал .

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?