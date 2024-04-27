Отец Переса: «Чеко – второй гонщик в мире»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Отец Перес оценил высочайший уровень своего сына.

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай высказался о выступлениях своего сына Серхио «Чеко» Переса за «Ред Булл» и соперничестве с Максом Ферстаппеном.

«Отношения Чеко с Максом стали намного лучше. Они два тигра в одной клетке – вот что я им говорил.

Если вы спросите меня, кого бы я хотел видеть напарником Чеко, я бы сказал, что лучшего в мире пилота. Как бы то ни было, сегодня Чеко – второй гонщик в мире и в «Формуле-1».

Мы пока не видели лучшего Чеко Переса», – сообщил Антонио.

Отец Переса: «Серхио – самый востребованный гонщик «Ф-1». У него больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона вместе взятых»

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

7 комментариев
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Крпткое резюме: Мы пока не видели Чеко Переса, но он второй гонщик в мире.)))
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Ещё не отпустило деда)
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Да все уже слазь с иглы. Если РБ не продлят его улетит Перес в условный Хаас
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Сатурну больше не наливать ©
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🤣😂🤣
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После Гастона Мацакане, добавил Гарибай
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До сих пор батю не отпустило 😆
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