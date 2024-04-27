Отец Переса: «Чеко – второй гонщик в мире»

Отец Перес оценил высочайший уровень своего сына.

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай высказался о выступлениях своего сына Серхио «Чеко» Переса за «Ред Булл» и соперничестве с .

«Отношения Чеко с Максом стали намного лучше. Они два тигра в одной клетке – вот что я им говорил.

Если вы спросите меня, кого бы я хотел видеть напарником Чеко, я бы сказал, что лучшего в мире пилота. Как бы то ни было, сегодня Чеко – второй гонщик в мире и в «Формуле-1».

Мы пока не видели лучшего Чеко Переса», – сообщил Антонио.

Отец Переса: «Серхио – самый востребованный гонщик «Ф-1». У него больше спонсоров, чем у Ферстаппена и Хэмилтона вместе взятых»

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»