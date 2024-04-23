Эстебан Окон: «Альпин» сделала маленький шаг в верном направлении, показав лучший финиш сезона»

Окон предположил, что «Альпин» начала выправлять тяжелую ситуацию.

На Гран-при Китая Эстебан Окон стал 11-м, остановившись в шаге от очковой зоны. На счету французов все еще нет ни одного балла, однако благодаря усилиям Окона команда поднялась с десятого места в Кубке конструкторов на девятое.

«С одной стороны, я доволен, с другой – нет, ведь последние два дня мы действительно извлекали максимум, но не получили награду.

Это наш лучший финиш сезона, хотя мы в двух с половиной секундах от топ-10. Было бы потрясающе, если бы удалось заработать очки. Мы продолжим стараться на следующих этапах и, надеюсь, получим очки. Но да, это маленький шаг в верном направлении», – сообщил Эстебан.

Гонщик ответил на вопрос, есть ли у него ощущение, что сезон « » наконец стартовал:

«Посмотрим через несколько уик-эндов, так ли это. В гонке много всего происходило, поэтому лучше не делать поспешных выводов».

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