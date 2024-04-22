«Момент был довольно страшный». Пьер Гасли – о том, как чуть не задавил механика на Гран-при Китая

Гасли высказался о неприятном моменте на пит-стопе на Гран-при Китая.

По ходу проведения пит-стопа из-за несогласованности действий чуть не задавил одного из механиков, который не успел закрепить колесо, когда команда уже дала пилоту сигнал возвращаться на трассу.

«Да, это был довольно страшный момент. Загорелся зеленый сигнал, поэтому я отпустил сцепление, и тут снова загорелся красный.

А потом я увидел в зеркале заднего вида механика, и что колесо еще не прикручено. Главное, что с механиком все в порядке, но я и правда немного испугался.

В этом году у нас уже было несколько случаев, когда мы теряли какое-то время в боксах. Так что я уверен, что мы тщательно проанализируем произошедшее и сделаем так, чтобы такого больше не повторялось», – рассказал Гасли.

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