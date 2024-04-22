Руководитель «РБ» о двойном сходе на Гран-при Китая: «Когда обе ваши машины в течение одной минуты сходят с дистанции гонки – это расстраивает»

Теги Гран-при Китая Формула-1 Даниэль Риккардо Лоран Мекьес Юки Цунода РБ Авто

Мекьес выразил разочарование итогам Гран-при Китая.

По словам руководителя «РБ», у команды были шансы побороться за 10-е место и один зачетный балл. Однако на рестарте в Даниэля Риккардо врезался Ланс Стролл, а Юки Цуноду развернул Кевин Магнуссен.

«Когда обе ваши машины в течение одной минуты сходят с дистанции гонки, оказавшись участниками разных, не связанных между собой инцидентов – это чрезвычайно разочаровывает.

Так что да, мы сильно расстроены. Ведь мы считаем, что у нас было все необходимое, чтобы бороться за десятую позицию. И мы были в этой борьбе, Даниэль Риккардо до схода демонстрировал сильный темп.

Прямо перед тем, как на трассе появилась машина безопасности, Даниэль уже атаковал Льюиса Хэмилтона.

Мы считаем, что в этой гонке были в отличной форме и точно были готовы бороться с Нико Хюлькенбергом за эту позицию. И упустили мы эту возможность не по вине наших гонщиков. Поэтому мы понимаем, что стоит просто принять случившееся как должное и двигаться дальше.

Конечно, проглотить такое непросто, но нужно смотреть на положительные моменты. А они заключаются в том, что на Гран-при Китая нам хватало скорости для борьбы за десятую позицию», – рассказал Мекьес.

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2 комментария
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Как мне кажется, Мекьес достаточно известен, чтобы его фамилию писали в заголовке...
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Ответ TravenS
Как мне кажется, Мекьес достаточно известен, чтобы его фамилию писали в заголовке...
Первый раз про него слышу, хотя интересуюсь Формулой-1, 2 и 3.
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