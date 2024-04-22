Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии стартует на Moscow Raceway 28–29 апреля

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон, который для главного чемпионата страны по дрифту станет юбилейным – в 15-й раз в истории турнира будет определен сильнейший спортсмен. Один из трех десятков пилотов завоюет чемпионский титул и либо впервые станет чемпионом RDS GP, либо окажется многократным обладателем престижного звания.

Традиционно первый этап RDS GP 2024 пройдет в Москве на трассе Moscow Raceway, где 28–29 апреля соберутся звезды дрифта и тысячи их поклонников. Вместе с болельщиками на трибунах автодрома за событиями в прямом эфире смогут следить десятки тысяч фанатов по всему миру. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на подмосковном автодроме, прямая трансляция всех сессий уик-энда – от квалификации и ТОП-32 в воскресенье до ТОП-16 и финальных заездов в понедельник – будет идти на платформе RDS TV.

Эксклюзивный Nissan Z от Георгия Чивчяна

В статусе действующего чемпиона новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии начнет красноярец Георгий Чивчян, который выступит на совершенно новом автомобиле – в межсезонье единственный двукратный обладатель Кубка мира по дрифту FIA IDC и четырехкратный победитель RDS GP построил первый в России подготовленный для дрифта спорткар Nissan Z. Новейшая модель уже проявила себя на мировом уровне, но для российского автоспорта это будет абсолютный дебют. Учитывая колоссальный опыт самого Гочи и его команды TAKAYAMA FORWARD AUTO, подготовленный с использованием фирменных ноу-хау автомобиль должен быть конкурентоспособным с самого старта.

Вместе с Георгием Чивчяном в 2024 году в составе TAKAYAMA FORWARD AUTO продолжат выступать победитель этапов RDS GP, опытный Роман Тиводар, и недавний дебютант серии, но уже призер этапов, Тимофей Добровольский, для которого этот сезон станет вторым в главном чемпионате страны по дрифту. Оба спортсмена сохранят верность привычным для себя Nissan Silvia S15, подготовленным красноярским коллективом.

Расписание 1 этапа RDS GP 2024 на трассе Moscow Raceway:

28 апреля, воскресенье

– 8:30-9:30 – тренировки

– 10:00-13:30 – квалификация

– 14:00-15:00 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

– 15:30-18:30 – парные заезды ТОП-32

29 апреля, понедельник

– 9:00-10:30 – тренировки

– 11:30-12:30 – парад пилотов и автограф-сессия

– 13:00-14:30 – парные заезды ТОП-16

– 16:00-18:00 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

– 18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе Moscow Raceway



Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.

За все время существования автодрома на нем проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.

Статистика RDS GP на Moscow Raceway

2021 год:

– Квалификация: Георгий Чивчян (94 балла)

– Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян

2022 год (1 этап):

– Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

– Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Роман Тиводар, Георгий Чивчян

2023 год (1 этап):

– Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

– Топ-3 парных заездов: Антон Козлов (победитель), Чарльз НГ, Георгий Чивчян