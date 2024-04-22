Хюлькенберг повторил антирекорд «Ф-1» по Гран-при без побед

Теги Гран-при Китая Нико Хюлькенберг Адриан Сутиль Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Андреа де Чезарис Гран-при Майами Юки Цунода РБ Авто

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг не смог выиграть Гран-при Китая.

Такой результат позволил немецкому спортсмену повторить антирекорд «Формулы-1» по гонкам без побед. «Достижение» было установлено Андреа де Чезарисом 30 лет назад – итальянец провел 208 этапов и ни разу не победил.

Если Хюлькенберг проиграет Гран-при Майами, то станет единоличным лидером списка.

Напарник Нико Кевин Магнуссен занимает вторую позицию среди действующих пилотов по данному показателю (168 гонок без побед).

Хюлькенбергу также принадлежит антирекорд по Гран-при без подиумов: те же 208 гонок, что на 80 больше, чем у Адриана Сутиля, и на 140 больше, чем у ближайшего преследователя из числа современных гонщиков «Ф-1» – Юки Цуноды из «РБ».

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10 комментариев
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Хюлькенберг типа Трулли, сильный квальный пилот, в гонках слабее Переса был. Хотя черт возьми, Трулли же Великого Алонсо обыгрывал, за что Флавио турнул его
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А ведь так был близок к победе вчера.
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Ответ Дэн Селедкин
Лет пять не заходил на ветку Ф1.... Ничего не изменилось... Даже фамилии пилотов...
C 2001 года не заходил, тоже ничего не поменялось. Всё те же фамилии - Алонсо, Ферстаппен.
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Ответ andrucha1981
А ведь так был близок к победе вчера.
ничего, в майми возьмёт свое
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Ответ Клименко
Хюлькенберг типа Трулли, сильный квальный пилот, в гонках слабее Переса был. Хотя черт возьми, Трулли же Великого Алонсо обыгрывал, за что Флавио турнул его
Он был слабее Переса только из-за того что мексиканец квалилися 11-12-м и стартовал на свежих шинах,пока Халк стартовал на изношенных софтах.
+6
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+4
Ну и что в этом удивительного? Хюлькенберг за свою уже продолжительную карьеру никогда не был в топ-команде, невозможно выиграть гонку, если ты в лучшем случае ездишь на середняке. Разовые победы в пару лет на вёдрах типа Мальдонадо, Гасли, Окон - это исключение из правил, стечение обстоятельств. На болидах Хюлькенберга подиумы не берутся, не то что победы. Но так или иначе в этом есть и его вина, Хюлькенберг в любом случае не топ-пилот, он мог бы оказаться на месте Переса в РБ, если бы его победил в очной борьбе в Форс-Индии, но именно это он сделать и не смог, это был куда более показательный момент
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Лет пять не заходил на ветку Ф1.... Ничего не изменилось... Даже фамилии пилотов...
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+3
Я понимаю, что дело в контексте, но первый абзац прям силён!)
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