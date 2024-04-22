Хюлькенберг повторил антирекорд «Ф-1» по Гран-при без побед

Гонщик « » не смог выиграть Гран-при Китая.

Такой результат позволил немецкому спортсмену повторить антирекорд «Формулы-1» по гонкам без побед. «Достижение» было установлено де Чезарисом 30 лет назад – итальянец провел 208 этапов и ни разу не победил.

Если Хюлькенберг проиграет , то станет единоличным лидером списка.

Напарник Нико Кевин Магнуссен занимает вторую позицию среди действующих пилотов по данному показателю (168 гонок без побед).

Хюлькенбергу также принадлежит антирекорд по Гран-при без подиумов: те же 208 гонок, что на 80 больше, чем у Адриана Сутиля, и на 140 больше, чем у ближайшего преследователя из числа современных гонщиков «Ф-1» – из «РБ».

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