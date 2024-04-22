«Феррари» и «Ред Булл» не против новой системы начисления очков в «Ф-1»

Предложение поменять систему начисления очков в «Формуле-1», по всей видимости, будет поддержано командами.

В ближайшие дни Комиссия «Ф-1» рассмотрит новую систему – предполагается, что уже в следующем сезоне баллы будут начислять 12 лучшим пилотам Гран-при, а не десяти. С 2010 года действует система 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, ее планируют заменить на 25-18-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Гонщику, показавшему лучший круг, присуждается дополнительный балл, если он финишировал в очковой зоне – это правило должно остаться неизменным.

Для того, чтобы предложение было принято, необходимо одобрение , «Ф-1» и как минимум шести команд. Заблокировать идею могли бы пять сильнейших коллективов, однако в « » и «Ред Булл» публично заявили, что новая система является логичной.

«Я не против. Я пришел из «Альфа Ромео» и прекрасно понимаю разочарование, когда проводишь превосходный уик-энд, но впереди нет сходов, и ты оказываешься 11-м с нулевой наградой.

Можно финишировать 11-м или 20-м – разницы нет, поэтому я понимаю разочарование», – произнес руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

Схожим образом высказался руководитель «Ред Булл» :

«Похоже, в данный момент в «Формуле-1» две группы, и команды с шестой по десятую сражаются так же упорно, как с первой по пятую.

Я считаю, в таких случаях надо просто посмотреть на цифры, проанализировать и спросить себя: «Что это на самом деле поменяет?» Так что я отношусь к этому беспристрастно».

Небольшие команды естественным образом выступают за изменение правил.

«Конечно, я поддержу это. Сейчас аутсайдеров уже нет. В «Ф-1» шесть производителей плюс « » – все равно что семь топ-коллективов. Даже пять худших команд являются большими организациями, и очень тяжело объяснить внешнему миру, нашим партнерам, нашим болельщикам, что мы сражаемся за 11-ю позицию, которая дает ноль очков.

Если посмотреть на уровень конкурентоспособности пяти топ-команд, на надежность машин, то выходит, что по большей части ты борешься за теоретические ноль очков – не думаю, что это правильно», – заявил глава «РБ» Лоран Мекьес.

«А какие минусы? Сейчас у трех команд по ноль очков, и это вряд ли хорошо для нашего спорта. Если начислять баллы за 11-е и 12-е места, будет меньше коллективов без очков. Полагаю, картина будет более ясной для фанатов, усилится мотивация команд», – отметил руководитель « » Аяо Комацу.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

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