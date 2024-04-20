Алонсо выписали 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за столкновение с Сайнсом

Стюарды признали виновным Алонсо в инциденте с Сайнсом.

Гонщик « » дошел до контакта с соперником из « » в спринте на Гран-при Китая.

Судьи посчитали, что столкновение произошло по вине Алонсо. Фернандо выписали десятисекундный штраф, который не повлиял на результаты заезда, так как испанец сошел.

Кроме того, двукратный чемпион «Формулы-1» получил три штрафных балла. Всего на счету Алонсо шесть баллов за последние 12 месяцев.

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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