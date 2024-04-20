Алонсо выписали 10-секундный штраф и 3 штрафных балла за столкновение с Сайнсом

Теги Гран-при Китая ФИА Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Стюарды признали виновным Алонсо в инциденте с Сайнсом.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дошел до контакта с соперником из «Феррари» Карлосом Сайнсом в спринте на Гран-при Китая.

Судьи посчитали, что столкновение произошло по вине Алонсо. Фернандо выписали десятисекундный штраф, который не повлиял на результаты заезда, так как испанец сошел.

Кроме того, двукратный чемпион «Формулы-1» получил три штрафных балла. Всего на счету Алонсо шесть баллов за последние 12 месяцев.

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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19 комментариев
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Ну, это уже перебор.
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Судьи реально психи. А почему не 5 секунд хотя бы?
Астоны сделали ошибку в Австралии. Нужно было протестовать тогда, что бы стюартам не повадно было раскидываться штрафами вот так.
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Если Сайнцу не дадут похожий штраф за Леклера, тогда я не понимаю логику судей. То за инцидент без контакта, то за плевый контакт давать 3 балла. Хотя Маге в Джидде за более очевидный контакт дали 2 балла..
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Ответ Дмитрий Борисов
Если Сайнцу не дадут похожий штраф за Леклера, тогда я не понимаю логику судей. То за инцидент без контакта, то за плевый контакт давать 3 балла. Хотя Маге в Джидде за более очевидный контакт дали 2 балла..
Они из Маги тоже монстра в Джидде вылепили, хотя по факту там было не все так страшно. Рику штраф не дали например за вынос Албона.
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Вообще не выглядело как момент для штрафа, обычная борьба
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Стратеги Феррари исправились, так что теперь титул главных клоунов ф1 безоговорочно у судей
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Единственный из не топ команд кто борется, и за кем интересно смотреть, только что закончившаяся квалификация все доказала...
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Очень обидно было за Сайнса
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Ответ ASphotographer
Сайнс поступил глупо, ему надо было атаковать на последнем круге, а до этого обороняться при помощи слипстрима Алонсо. Перес бы его съел потом
Не факт. Если у Алонсо совсем ушли шины и у Сайнса появилось ощутимое преимущество в скорости, то как было не обгонять? Тогда его бы обогнали Перес с Леклером, тем более если верить тому, что шины у них были получше чем у Сайнса.
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Ответ RusSt
Стратеги Феррари исправились, так что теперь титул главных клоунов ф1 безоговорочно у судей
Они его и не отдавали)) стратеги фер только пытались достичь из уровня))
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скажите, а Джоди Шектер не работает здесь судьей? я только его знаю из ненавистников Алонсо. кто-то ещё есть?
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Ответ ASphotographer
Сайнс поступил глупо, ему надо было атаковать на последнем круге, а до этого обороняться при помощи слипстрима Алонсо. Перес бы его съел потом
И не пройти, как на всех предыдущих кругах
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Ответ Numunu
Очень обидно было за Сайнса
Сайнс поступил глупо, ему надо было атаковать на последнем круге, а до этого обороняться при помощи слипстрима Алонсо. Перес бы его съел потом
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Ответ Grigpar
Судьи реально психи. А почему не 5 секунд хотя бы? Астоны сделали ошибку в Австралии. Нужно было протестовать тогда, что бы стюартам не повадно было раскидываться штрафами вот так.
Потому что уже говорили, что с этого сезона минимальный штраф 10 секунд
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Ответ ASphotographer
Сайнс поступил глупо, ему надо было атаковать на последнем круге, а до этого обороняться при помощи слипстрима Алонсо. Перес бы его съел потом
Нет. У Алонсо ушли шины, он уже не мог поддерживать этот темп. Вы же видели, где проходила борьба ? Не в зоне ДРС. Если не обогнал бы Ала, Перес/Леклер атаковали бы его.
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Наверное тут не соглашусь, не стоило наказывать, с другой стороны он ничего не потерял и будет впредь аккуратнее защищаться в гонках от более быстрых преследователей.
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Ответ Марат Кагин
Потому что уже говорили, что с этого сезона минимальный штраф 10 секунд
Не слышал. Ок.
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Ответ Орбит Орбит
скажите, а Джоди Шектер не работает здесь судьей? я только его знаю из ненавистников Алонсо. кто-то ещё есть?
Вроде Херберт ещё. Он в Австралии судил
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