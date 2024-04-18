Нико Хюлькенберг: «В Китае «Хаас» должен выступить лучше, чем на предыдущем этапе»

Теги Гран-при Китая Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг оценил перспективы «Хааса» на Гран-при Китая

Нико считает, что конфигурация трассы должна подойти болиду американской команды. К тому же, именно к шанхайскому этапу в «Хаасе» подготовили несколько обновлений.

«Есть несколько небольших новинок, которые на бумаге выглядят неплохо и в теории должны работать. Но, как им всегда, сначала нужно все проверить непосредственно на трассе – убедиться в точности корреляции данных. Но да, получить обновления машины на ранней стадии сезона, когда команда ведет такую плотную борьбу – это лучше, чем не получить их.

Мы должны выступить здесь лучше, чем в Японии – надеюсь на это. Здесь гораздо больше медленных секций, где наша машина чувствует себя намного комфортнее. У меня с этой трассой связаны отличные воспоминания. Я девять раз гонялся здесь и всегда наслаждался плавной конфигурацией трассе», – рассказал Хюлькенберг.

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