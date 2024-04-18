Макс Ферстаппен: «Пока не до конца понятно, чего именно ждать на Гран-при Китая. Судя по всему, организаторы скорее починили асфальт, а не положили новый»

Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего .

Пилот « » отметил, что с учетом формата уик-энда с одной практикой и новым покрытием трассы командам будет непросто приспособиться к условиям.

«С учетом использования новых болидов не до конца понятно, чего именно нам ждать. Если говорить о трассе, то организаторы, судя по всему, скорее починили асфальт, а не положили новый.

Я не знаю, как это скажется на уровне сцепления болидов с трассой – это то, с чем нам только предстоит разобраться. Как бы то ни было, условия будут одинаковыми для всех. Нужно постараться как можно лучше провести первую практику – надеюсь, нам не придется сильно дорабатывать настройки болида. Это бы здорово помогло провести этот уик-энд более цельно», – рассказал .

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