Даниэль Риккардо: «Надо сначала запустить свой сезон, прежде чем думать о повышении до «Ред Булл»

Риккардо оптимистично оценивает свою ситуацию после трудного старта сезона.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо заверил, что непростое начало чемпионата не вызывает чрезмерного беспокойства, а также рассказал о потенциальном возвращении в «Ред Булл».

«Я занимаюсь этим 14-й год, и говорят, что ты всегда учишься. Я уже не новичок, но это правда. Это горькая правда – ты постоянно учишься. Я говорю «горькая», но в том числе поэтому наш спорт столь захватывающий: ты все время пытаешься выжать больше, и это можно сделать. Бесконечные возможности – это захватывающе.

Хотел бы я в такой степени учиться перед пятой гонкой? Вряд ли. Но ситуация все равно хорошая. Нельзя сказать, что мы испытываем огромные проблемы, находимся в глубокой яме, из которой будет трудно выбраться – вовсе нет. В Японии [гонка] получилась короткой, но этап, безусловно, обнадежил.

Теперь надо сделать свое дело. Но боюсь ли я чего-то или чувствую, что не выйдет? Точно нет. Я безумно счастлив, нашел баланс и чувствую уверенность в себе.

Даже если говорить о повышении [в «Ред Булл»] – я вообще не хочу об этом рассуждать. Очевидно, что мне сначала надо запустить свой сезон, прежде чем говорить или думать о таком. Здесь, в семье [«Ред Булл»] понимают, на что я способен, и это очень вдохновляет.

Так что да, мы хотим перевернуть ситуацию, но нет огромного давления, когда говорят: «Ты должен показать свои способности» – они и так знают», – заявил австралиец перед .

Дэн также ответил, не боится ли он повторить судьбу Ника де , которого лишили места в команде по ходу сезона-2023:

«Нет. Произойти может что угодно. Я не наивен, но я не видел никаких признаков подобного. Даже в прошлом году я показывал проблески скорости и того, что не всегда демонстрировал в « ».

По какой-то причине я не полностью освоился в машине в этом году, но, полагаю, [«Ред Булл»] знает, что скорость есть. Кроме того, это видно на симуляторе. Надо просто собрать все воедино».

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