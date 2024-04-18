Даниэль Риккардо: «Надо сначала запустить свой сезон, прежде чем думать о повышении до «Ред Булл»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Гран-при Китая Макларен Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис РБ Авто

Риккардо оптимистично оценивает свою ситуацию после трудного старта сезона.

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо заверил, что непростое начало чемпионата не вызывает чрезмерного беспокойства, а также рассказал о потенциальном возвращении в «Ред Булл».

«Я занимаюсь этим 14-й год, и говорят, что ты всегда учишься. Я уже не новичок, но это правда. Это горькая правда – ты постоянно учишься. Я говорю «горькая», но в том числе поэтому наш спорт столь захватывающий: ты все время пытаешься выжать больше, и это можно сделать. Бесконечные возможности – это захватывающе.

Хотел бы я в такой степени учиться перед пятой гонкой? Вряд ли. Но ситуация все равно хорошая. Нельзя сказать, что мы испытываем огромные проблемы, находимся в глубокой яме, из которой будет трудно выбраться – вовсе нет. В Японии [гонка] получилась короткой, но этап, безусловно, обнадежил.

Теперь надо сделать свое дело. Но боюсь ли я чего-то или чувствую, что не выйдет? Точно нет. Я безумно счастлив, нашел баланс и чувствую уверенность в себе.

Даже если говорить о повышении [в «Ред Булл»] – я вообще не хочу об этом рассуждать. Очевидно, что мне сначала надо запустить свой сезон, прежде чем говорить или думать о таком. Здесь, в семье [«Ред Булл»] понимают, на что я способен, и это очень вдохновляет.

Так что да, мы хотим перевернуть ситуацию, но нет огромного давления, когда говорят: «Ты должен показать свои способности» – они и так знают», – заявил австралиец перед Гран-при Китая.

Дэн также ответил, не боится ли он повторить судьбу Ника де Вриса, которого лишили места в команде по ходу сезона-2023:

«Нет. Произойти может что угодно. Я не наивен, но я не видел никаких признаков подобного. Даже в прошлом году я показывал проблески скорости и того, что не всегда демонстрировал в «Макларене».

По какой-то причине я не полностью освоился в машине в этом году, но, полагаю, [«Ред Булл»] знает, что скорость есть. Кроме того, это видно на симуляторе. Надо просто собрать все воедино».

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8 комментариев
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ору с этого клоуна
Ожидание: сезон запустить.. повышение до РБ..
Реальность: высадят в Италии пинком под зад
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Повышение до Ред Булл ?
Риккардо решил кого то потроллить?
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Даниэль Риккардо: думаю смогу надрать пару задниц в Формуле-Е
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Авансы выданы, авансов больше нет.
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Хорошо сезон длинный. Есть время ещё, чтобы запустить сезон
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Времена когда Рик чего то показывал, а мерс выигрывал гонки, кажутся такими далёкими, у Рика был шанс оказаться в ньюивозке с которой он сбежал по глупости, но он в решающий момент начал сливать цуноде, а если его не перевести в РБ всё равно, нахрен он тогда нужен РБ , проще лоусана посадить за руль .
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Запускатель сезонов... Он же 10 марта: «Мой сезон начнется в Мельбурне, там я надеру пару задниц». Уверен, если покопать, зимой он наверняка "был готов на 110% и твёрдо уверен вернуться в РБ".
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Ответ petrovson
Даниэль Риккардо: думаю смогу надрать пару задниц в Формуле-Е
хорош👏
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