Впервые в России: летающий Trophy Truck на фестивале Yuka Drive Fest Джимхана

Впервые в истории российского автоспорта зрители Воронежа, где 19 мая состоится первый этап Yuka Drive Fest Джимхана, станут свидетелями полёта настоящего Trophy Truck. Это событие пройдет в рамках всероссийского фестиваля Yuka Drive Fest Джимхана, который охватит пять городов страны.

Василий Старостин, популярный ютуб-блогер, более известный как Русская Джимхана, готовит для воронежских поклонников автоспорта и технических новинок подарок. Он продемонстрирует возможности модифицированного гоночного автомобиля, который сможет взлетать над трассой, представляя собой слияние передовых технологий и высочайшего пилотского мастерства.

Посетители смогут не только оценить зрелищные соревнования по джимхане, но и будут иметь возможность прокатиться в G-taxi на боевом автомобиле, получить обучение первой помощи при ДТП, а также возможность попробовать себя в качестве пилота на автосимуляторе. В программе фестиваля также присутствует детская джимхана, гастро-ярмарка и выступление группы ВИНТАЖ.

Первый этап YUKA DRIVE FEST Джимхана состоится 19 мая на площадке ТРЦ Сити-Парк Град по адресу Воронежская обл., Рамонский р-он, п. Солнечный, ул. Парковая, д.3.

Подробнее о билетах можно узнать на сайте.