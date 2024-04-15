Витантонио Лиуцци: «Леклеру тяжело из-за выступлений Сайнса, который показал невероятный рост»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Витантонио Лиуцци Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Лиуцци рассказал о прогрессе Сайнса и неожиданных трудностях Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» Витантонио Лиуцци проанализировал выступления Карлоса Сайнса и Шарля Леклера за «Феррари» в последние месяцы.

«Феррари» добилась улучшений. Скудерия не готова к чемпионству, но может сказать свое слово во многих гонках. Если проблемы «Ред Булл» с надежностью продолжится, команда сама создаст себе трудности.

Должен сказать, во второй половине прошлого сезона я увидел невероятный рост со стороны Карлоса. Он продемонстрировал это, победив в Сингапуре.

Я не ожидал, что Леклер в этом году окажется под таким давлением и будет испытывать сложности – ему тяжело из-за выступлений Сайнса, который уйдет в конце сезона. Но на его месте появится Хэмилтон. Надеюсь, Шарль обретет себя – он играет ключевую роль для баланса красной машины», – заявил Лиуцци в эфире Cusano News 7.

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2 комментария
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Леклер все равно в конце сезона окажется выше саинса- это и называется стабильностью. Все победы Феррари за эти 2 сезона - случайность, минимальный процент погрешности от абсолютного успеха Ферстаппена
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