Витантонио Лиуцци: «Леклеру тяжело из-за выступлений Сайнса, который показал невероятный рост»

Лиуцци рассказал о прогрессе Сайнса и неожиданных трудностях Леклера.

Бывший пилот «Формулы-1» проанализировал выступления и за « » в последние месяцы.

«Феррари» добилась улучшений. Скудерия не готова к чемпионству, но может сказать свое слово во многих гонках. Если проблемы «Ред Булл» с надежностью продолжится, команда сама создаст себе трудности.

Должен сказать, во второй половине прошлого сезона я увидел невероятный рост со стороны Карлоса. Он продемонстрировал это, победив в Сингапуре.

Я не ожидал, что Леклер в этом году окажется под таким давлением и будет испытывать сложности – ему тяжело из-за выступлений Сайнса, который уйдет в конце сезона. Но на его месте появится . Надеюсь, Шарль обретет себя – он играет ключевую роль для баланса красной машины», – заявил Лиуцци в эфире Cusano News 7.

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