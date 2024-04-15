Педро де ла Роса: «У Алонсо были другие варианты, Фернандо остался в «Астон Мартин» не просто так»

Де ла Роса прокомментировал ставку Алонсо на «Астон Мартин».

Амбассадор « » Педро де ла высказался о том, что Фернандо Алонсо продлил соглашение с британской командой как минимум до конца 2026 года.

«Главный вопрос на самом деле заключался в том, хочет ли Фернандо выступать в «Формуле-1» или нет. Фернандо всегда говорил, что после принятия этого решения в первую очередь будет общаться с «Астон Мартин» – он лоялен команде. Так и случилось, и контракт согласовали очень быстро, потому что обе стороны хотели продолжать.

И, полагаю, это важное послание. У Фернандо были другие варианты, он мог подождать предложений от других команд, но решил остаться в «Астон Мартин». И если он сделал этот выбор, то не просто так. Он любит этот проект, относится к нему со страстью, «Астон Мартин» мотивирует его выступать в «Ф-1».

Я считаю, уверенность в проекте – главная причина, почему Фернандо продолжит работу в команде. Есть инвестиции, строится аэротруба, новый симулятор, новая база. А это главное для пилота – уверенность в том, что ты в подходящей команде. Гонщику важно понимать, что это лучший выбор, и «Астон Мартин» – лучшая команда с прицелом на будущее», – заявил испанец о своем соотечественнике в интервью Cadena Ser.

Де ла Роса также поделился мнением о возрасте Алонсо, которому в 2026 году исполнится 45 лет:

«Это необычная ситуация, но Фернандо не является обычным пилотом. Если забыть о числах, то последняя гонка в Сузуке стала одной из пяти-шести лучших в его жизни. Думаю, в случае Фернандо надо забыть о возрасте.

Если смотреть с точки зрения фанатов «Ф-1», то очень здорово, что такой большой гонщик хочет продолжать выступления в нашей команде, но это также пример для молодежи. Многие говорят мне: «Я в «Ф-3», но я уже не такой молодой, мне 20 лет. Ведь Ферстаппен попал [в «Ф-1»] в 17». Но Фернандо демонстрирует, что возраст – это просто число. Если пробьешься [в «Ф-1»] в 25 лет, это нормально, ведь карьеру можно продлить.

Я боялся, что он скажет: «Пусть я готов с физической точки зрения, но гонок много, а я хочу выступать в других чемпионатах». Для меня все сводилось к этому. Вот почему я сказал, что наш план «А», «Б» и «В» – Фернандо».

Наконец, Педро ответил на вопрос о будущем , который покинет « » в конце года:

«Полагаю, оба испанца окажутся в хорошем положении. Учитывая результаты Карлоса, его форму, я очень удивлюсь, если он не найдет отличное место».

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?