Пьер Гасли: «Должны сделать все, что в наших силах, чтобы в какой-то момент все-таки заработать очки»

оценил текущее положение « ».

Француз признал, что в ближайшей перспективе команде нужно делать все возможное, чтобы постараться воспользоваться шансом и заработать очки.

«Думаю, что в среднесрочной перспективе нам нужно будет проделать большой объем работы по улучшению болида, поскольку эта концепция машины не соответствует нашим ожиданиям.

А пока мы должны делать все, что в наших силах, все необходимое – и с каждым уик-эндом будем приближаться к тому, чтобы в какой-то момент все-таки суметь заработать очки.

В данный момент «Альпин» находится в подвале так называемой второй лиги, так что значение для нас будет иметь каждая 0,1 секунды на круге, что мы сможем отыграть», – рассказал Гасли.

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