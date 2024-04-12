Тото Вольфф: «Важна только первая позиция. И мы делаем все возможное, чтобы обойти конкурентов»

Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в двух ближайших сезонах.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что сейчас немецкая команда не способна бросить вызов « ». И что с высокой долей вероятности такой шанс появится только в 2026 году:

«Если вы ожидали борьбы за победы в гонках и в чемпионате, то можете сказать, что сейчас ситуацию « » в некоторой степени можно назвать беспросветной.

Макс Ферстаппен и «Ред Булл» находятся далеко впереди, но это не устраивает не только нас, но и все остальные команды, которые борются на 2-3-4 места. Да и маленьким командам их положение тоже не нравится.

Я всегда говорил, что чисто со спортивной точки зрения важна только первая позиция. А вторая, третья или четвертая – уже не важна. Но такова реальность – и мы делаем все возможное, чтобы постараться обойти наших конкурентов. Признавая, что прямо сейчас другая команда лучше справляется с задачей и устанавливает планку – которую должны устанавливать мы. И не важно, удастся ли нам в итоге достичь цели или нет, я бы не хотел, чтобы амбиции «Мерседеса» и стремление команды выигрывать гонки и в этом году куда-то пропали.

Да, это точно не случится в следующем году [говоря о шансах «Мерседеса» на титул]. Но в 2026 году произойдет большая перезагрузка и именно тогда у команд появятся наиболее реальные шансы победить «Ред Булл». Но до этого еще один и три четверти сезона и мне бы не хотелось, чтобы в ближайшие 18 месяцев наша команда продолжала страдать. Поэтому я надеюсь на прогресс».

Также Вольфф уверен, что «Мерседес» не может позволить себе полностью забросить разработку машин текущей версии и сосредоточиться на подготовке к сезону-2026, когда команды получат разрешение начать работу:

«Мы – «Мерседес». Мы не можем позволить себе полностью отказаться от текущего регламента и продолжать выступать на том же уровне, что и сейчас. Это не соответствует нашим амбициям, амбициям бренда и наших партнеров. Поэтому нужно продолжать работу. И когда разработает окончательную версию технического регламента, мы начнем изучать его – и, возможно, включимся в работу чуть раньше других».

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