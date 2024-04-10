Ферстаппен, Сайнс, Перес, Алонсо и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Японии.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

Лучшим пилотом по итогам гоночного уик-энда на «Сузуке» был признан Макс Ферстаппен («Ред Булл») – который возглавил рейтинг с оценкой в 9,6 балла. Второе место занял Карлос Сайнс («Феррари»») – 8,8 балла. А третью позицию разделили сразу трое гонщиков – Серхио Перес («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Юки Цунода («РБ») получили одинаковую оценку в 8,4 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

2. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,4

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,4

3. Юки Цунода («РБ») – 8,4

6. Шарль Леклер («Феррари») – 8,0

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,6

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6,6

10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2

10. Валттери Боттас («Заубер») – 6,2

10. Эстебан Окон («Альпин») – 6,2

В общем зачете рейтинга продолжает лидировать Сайнс, опережая Ферстаппена и Леклера.

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3 комментария
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Шарль Леклер получил достаточно низкую оценку, учитывая как он выступил на гран при, где проехал просто идеально для того, чтобы реализовать стратегию.
Ох уж эти рейтинги
+3
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+2
А где в рейтинге лучший гонщик всех времен?
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