Ферстаппен, Сайнс, Перес, Алонсо и Цунода – лучшие гонщики Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Японии.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
Лучшим пилотом по итогам гоночного уик-энда на «Сузуке» был признан Макс Ферстаппен («Ред Булл») – который возглавил рейтинг с оценкой в 9,6 балла. Второе место занял Карлос Сайнс («Феррари»») – 8,8 балла. А третью позицию разделили сразу трое гонщиков – Серхио Перес («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Юки Цунода («РБ») получили одинаковую оценку в 8,4 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Японии по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,8
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,4
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,4
3. Юки Цунода («РБ») – 8,4
6. Шарль Леклер («Феррари») – 8,0
7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,6
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 6,8
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6,6
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2
10. Валттери Боттас («Заубер») – 6,2
10. Эстебан Окон («Альпин») – 6,2
В общем зачете рейтинга продолжает лидировать Сайнс, опережая Ферстаппена и Леклера.
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