Андреа Стелла: «Макларен» будет рад третьему месту в Кубке конструкторов»

Стелла обрисовал амбиции «Макларена» в 2024 году в «Формуле-1».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что его устроит третье место в командном зачете по итогам нынешнего сезона.

После Гран-при Японии «Макларен» уступает лишь « » и «Феррари» и опережает « » на 35 очков.

«Основываясь на фактах и на числах, если получится сохранить третью позицию в чемпионате, утвердить место «Макларена» как третьего болида, это стало бы сильным результатом для команды. Безусловно, мы будем рады такому итогу.

В то же время есть трассы вроде этой, где кажется, что мы можем соревноваться с « ». И мы говорим: «Почему нет?»

Но, справедливости ради, ты просто должен атаковать изо всех сил, это мышление «Формулы-1». Команде нужно развивать машину как можно быстрее, извлекать максимум из уик-эндов, а потом посмотрим, где окажемся.

Нет смысла говорить, что мы хотим финишировать вторыми или первыми – мы в любом случае развиваем болид максимально быстро. Кто-то скажет, что ресурсы можно направить на будущее – на сезоны-2025 и 2026, однако команда в хорошем положении, и у нас достаточно ресурсов на 2025-й и 2026-й.

У нас хороший баланс, и посмотрим, где команда окажется в конце сезона. После Майами будут внедрены некоторые обновления, и мы получим новую информацию о том, за что боремся», – заявил Стелла.

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