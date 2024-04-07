Андреа Стелла: «Подиум «Макларена» не был возможен на Гран-при Японии»

В «Макларене» уверены, что попасть в топ-3 в Сузуке было нереально.

Руководитель « » поделился мыслями о Гран-при Японии, который Ландо Норрис завершил пятым, а – восьмым.

«Деградация шин здесь очень высокая, а обгоны относительно простые. Так что итог обычно отражает скорость болида, если все идет нормально.

Так что не думаю, что был возможен существенно лучший результат, тем более подиум. Вероятно, Ландо мог финишировать впереди , если бы мы бросили попытки заехать на подиум. Если оглядываться назад, возможно, это был единственный шанс, однако мы не были готовы отказаться от борьбы за подиум», – заявил менеджер.

Ландо Норрис: «Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве»

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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