Андреа Стелла: «Подиум «Макларена» не был возможен на Гран-при Японии»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Андреа Стелла Шарль Леклер Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

В «Макларене» уверены, что попасть в топ-3 в Сузуке было нереально.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мыслями о Гран-при Японии, который Ландо Норрис завершил пятым, а Оскар Пиастри – восьмым.

«Деградация шин здесь очень высокая, а обгоны относительно простые. Так что итог обычно отражает скорость болида, если все идет нормально.

Так что не думаю, что был возможен существенно лучший результат, тем более подиум. Вероятно, Ландо мог финишировать впереди Леклера, если бы мы бросили попытки заехать на подиум. Если оглядываться назад, возможно, это был единственный шанс, однако мы не были готовы отказаться от борьбы за подиум», – заявил менеджер.

Ландо Норрис: «Не очень здорово, когда ты стартуешь третьим, а едешь позади. Такое ощущение, что участвуешь в уже проигранной битве»

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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5 комментариев
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Резюме:
Мы знали, что подиум невозможен, но просрали четвертое место, занимаясь заведомо невозможным попаданием на подиум.
Ау, Андреа, вас там ферраристы покусали?
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Да лажанули, чего уж. Во-первых, не просчитали гоночные симуляции и медиум свежий на гонку всего один оставили. А во-вторых, еще и с тактикой, как водится, перестраховались. Пересса..ись всем мостиком из-за быстрого круга Расселла, который от Норриса позади был еще в 25 секундах и трех(!) машинах...пц.
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Просто сюр. Корона главных стратегических клоунов плавно перетекает к макам. Просто позор, еще и такой бред нести вместо того, чтобы признать, что приняли самое тупое решение в гонке. Такое ощущение, что за них это решение в Феррари принимали, потому что более идеального стечения обстоятельств для них придумать просто невозможно
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Не нравится это отрицание реальности, да и вообще не в первый раз треш какой-то мутят с тактикой
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Ответ swerh
Да лажанули, чего уж. Во-первых, не просчитали гоночные симуляции и медиум свежий на гонку всего один оставили. А во-вторых, еще и с тактикой, как водится, перестраховались. Пересса..ись всем мостиком из-за быстрого круга Расселла, который от Норриса позади был еще в 25 секундах и трех(!) машинах...пц.
О, да! Второй ГП подряд с тактикой какая-то лажа. Их что в межсезонье красные покусали и передали проклятье? Ещё чуть-чуть и начнут клоунадить?
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